Στενά του Ορμούζ: Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» - «Καταστρέψαμε σκάφη με νάρκες»

Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπέστη ζημιά όταν χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Η ανακοίνωση έγινε λίγο πριν από τις 05:30 από τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας.

«Ο πλοίαρχος σκάφους μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανέφερε ότι το πλοίο υπέστη ζημιές εξαιτίας όπως υποψιάζεται άγνωστου βλήματος», σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο της υπηρεσίας.

Το συμβάν σημειώθηκε κάπου 25 ναυτικά μίλια (46 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά των Εμιράτων, πολύ κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Η UKMTO δεν έκανε λόγο για θύματα, διευκρινίζοντας ότι ο καπετάνιος τη διαβεβαίωσε πως όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και ότι η έκταση των ζημιών ακόμη αποτιμάται.

Σημειώνεται ότι το χτύπημα από «άγνωστο βλήμα» προκάλεσε πυρκαγιά στο πλοίο, όπως ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Το φορτηγό πλοίο, το οποίο βρισκόταν σε απόσταση 11 ναυτικών μιλίων βόρεια του Ομάν, «ζήτησε βοήθεια και το πλήρωμα εκκενώνει το σκάφος», πρόσθεσε η UKMTO.

«Το Ιράν άρχισε να τοποθετεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ»

Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως κατέστρεψαν σκάφη με νάρκες ενώ σε δημοσίευμά του το CNN έγραψε πως το Ιράν έχει αρχίσει να τοποθετεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ.

Η τοποθέτηση δεν είναι ακόμη εκτεταμένη, με μερικές δεκάδες να έχουν τοποθετηθεί τις τελευταίες ημέρες, ανέφεραν οι πηγές που επικαλείται το πρακτορείο.

Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, το οποίο ελέγχει την περιοχή μαζί με το Ναυτικό του Ιράν, έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει ένα «φράχτη» από διάσπαρτα σκάφη τοποθέτησης ναρκών, σκάφη φορτωμένα με εκρηκτικά και πυραυλικές μπαταρίες με βάση την ακτή, κατά τις ίδιες πληροφορίες.

«Εάν οι νάρκες δεν απομακρυνθούν αμέσως, οι στρατιωτικές συνέπειες για το Ιράν θα είναι σε επίπεδο που δεν έχει ξαναδεί», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

«Εάν το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες στα Στενά, και δεν έχουμε καμία αναφορά ότι το έχει κάνει, θέλουμε να αφαιρεθούν. Αν το κάνουν θα είναι ένα μεγάλο βήμα προς την σωστή κατεύθυνση», πρόσθεσε.

