Στενά Ορμούζ: 6.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στην περιοχή

Χιλιάδες ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, η οποία καταδικάζει την επανέναρξη των εχθροπραξιών στην περιοχή και στα Στενά του Ορμούζ.

Πιο αναλυτικά, ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας (IMO) των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος είναι αρμόδιος για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, εκτιμά ότι ο αριθμός των εγκλωβισμένων ναυτικών στον Κόλπο ανέρχεται σε 6.000, καλώντας σε «μέγιστη αυτοσυγκράτηση και αποκλιμάκωση».

«Καταδικάζω τις επιθέσεις των τελευταίων δύο ημερών εναντίον αρκετών πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του IMO, Αρσένιο Ντομίνγκες, σε ανακοίνωσή του, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η εκεχειρία με το Ιράν τελείωσε.

«Το μόνο που κάνουν οι επιθέσεις είναι να επιτείνουν τον φόβο, την αβεβαιότητα και την απελπισία από την οποία ήδη υποφέρουν οι 6.000 άνθρωποι που παραμένουν εγκλωβισμένοι στη θάλασσα, σε πλοία που αδυνατούν να εγκαταλείψουν τον Κόλπο με ασφάλεια», πρόσθεσε.

Ντόναλντ Τραμπ: «Νομίζω ότι η εκεχειρία με το Ιράν τελείωσε, είναι άρρωστοι»

Στο περιθώριο της συνάντησης που είχε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε για τις χθεσινές αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, χαρακτήρισε την πολιτική ηγεσία του Ιράν ως «άρρωστη», ενώ σχετικά με την εκεχειρία και το Μνημόνιο Κατανόησης με την Τεχεράνη, είπε: «νομίζω τελείωσε».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε για πρώτη φορά σχετικά με τις αμερικανικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επιβεβαίωσε ότι ο αμερικανικός στρατός «τους χτύπησε πολύ σκληρά».

Ύστερα από μια σύντομη παύση, ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε: «Νομίζω ότι η εκεχειρία τελείωσε. Δεν θέλω πλέον να έχω καμία σχέση μαζί τους».

Ο Τραμπ εξαπέλυσε επίσης επίθεση κατά της ιρανικής ηγεσίας, λέγοντας: «Είναι άρρωστοι. Κάτι δεν πάει καλά με αυτούς».

Με πληροφορίες από τους Times of Israel