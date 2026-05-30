«Στέγη για όλους» - Ο Ρίτσαρντ Γκιρ ζητά να μπει τέλος στην αστεγία

Ο βραβευμένος ηθοποιός, Ρίτσαρντ Γκιρ, σε συνέντευξή του στο Euronews, στο πλαίσιο του 13ου Παγκόσμιου Αστικού Φόρουμ (World Urban Forum) που πραγματοποιήθηκε στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, υπερασπίστηκε για ακόμη μία φορά το δικαίωμα των ανθρώπων στη στέγαση.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Ρίτσαρντ Γκιρ εξήγησε μεταξύ άλλων γιατί θεωρεί την έλλειψη στέγης μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές προκλήσεις των σύγχρονων πόλεων.

Ο ίδιος παρέστη στο φόρουμ στο πλαίσιο προβολής ενός ντοκιμαντέρ, σχετικού με την αστεγία, το οποίο παρουσιάστηκε από τον Οργανισμό Ανθρώπινων Οικισμών των Ηνωμένων Εθνών (UN-Habitat). Το φιλμ περιλαμβάνει την ιστορία ενός πρώην ωφελούμενου της ισπανικής οργάνωσης HOGAR SÍ, την οποία στηρίζουν εδώ και χρόνια ο ίδιος και η σύζυγός του, Αλεχάντρα Γκιρ.

Richard Gere is one of the world’s most recognised and respected actors. But away from the big screen, he is active in bringing the crisis of global housing to light by partnering with the United Nations.

➡️ https://t.co/SJ9HEGnb57 pic.twitter.com/QMg8bKJey6 — euronews (@euronews) May 28, 2026

Ρίτσαρντ Γκιρ: «Η αστεγία είναι μία κοινωνική αδικία»

«Η αστεγία δεν είναι αναπόφευκτη. Είναι μια κοινωνική αδικία που μπορεί να αντιμετωπιστεί, αρκεί να αλλάξουμε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο την αντιλαμβανόμαστε», δήλωσε ο ηθοποιός.

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ εξήγησε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του συνεργάζονται με τη HOGAR SÍ εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία και από το 2024 συμμετέχουν στο διοικητικό της συμβούλιο. Όπως σημείωσε, η οργάνωση βασίζεται στη φιλοσοφία «Housing First», σύμφωνα με την οποία η παροχή μόνιμης κατοικίας αποτελεί το πρώτο βήμα για την επανένταξη ενός ανθρώπου στην κοινωνία και όχι την τελική ανταμοιβή μετά από μια μακρά διαδικασία.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι η στέγη είναι η πύλη προς όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα. Χωρίς ένα ασφαλές σπίτι δεν υπάρχει υγεία, εκπαίδευση ή σταθερή εργασία. Όταν αυτή η πόρτα κλείνει, ο κύκλος του κοινωνικού αποκλεισμού γίνεται σχεδόν αδύνατο να σπάσει», ανέφερε.

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ διευκρίνισε επίσης ότι η ενασχόλησή του με το ζήτημα δεν προέκυψε τυχαία. Θυμήθηκε τα γυρίσματα της ταινίας «Time Out of Mind», στην οποία υποδυόταν έναν άστεγο άνδρα στους δρόμους της Νέας Υόρκης.

«Περπατούσα στους δρόμους χωρίς να με αναγνωρίζει κανείς και ένιωσα κάτι που δεν είχα βιώσει ποτέ πριν: αδιαφορία, αορατότητα, απομόνωση. Ήταν μια εμπειρία που με σημάδεψε βαθιά», είπε. Όπως τόνισε, μέσα από τις συζητήσεις που είχε με ανθρώπους που ζουν στον δρόμο συνειδητοποίησε πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να βρεθεί σε αυτή τη θέση.

A cruzada de Richard Gere e da esposa pelo direito à habitação https://t.co/IRjlTwR2dL — Euronews Português (@euronewspt) May 30, 2026

Ρίτσαρντ Γκιρ: Ο ρόλος του ΟΗΕ στην αντιμετώπιση της αστεγίας

«Άκουσα ιστορίες ανθρώπων που βίωσαν απώλειες, μοναξιά, ασθένεια και απόγνωση. Κατάλαβα ότι χωρίς ένα ισχυρό δίκτυο στήριξης, είτε οικογένεια είτε φίλους, οποιοσδήποτε από εμάς θα μπορούσε να καταλήξει εκεί», σημείωσε.

Ο Γκιρ θεωρεί ότι η αστεγία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια μόνιμη κοινωνική πραγματικότητα ούτε να περιορίζεται σε προσωρινές λύσεις έκτακτης ανάγκης. Αντίθετα, πιστεύει ότι απαιτούνται μακροπρόθεσμες πολιτικές στέγασης και συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, οργανισμών και κοινωνικών φορέων.

Αναφερόμενος στον ρόλο του ΟΗΕ, υπογράμμισε ότι οι μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις, όπως η αστεγία και οι ανισότητες στις πόλεις, δεν μπορούν να λυθούν χωρίς διεθνή συνεργασία και πολιτική βούληση.

«Δεν μπορούν να υπάρχουν πραγματικά επιτυχημένες πόλεις όσο άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν στους δρόμους», δήλωσε.

Κλείνοντας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η εξάλειψη της αστεγίας είναι εφικτός στόχος. Όπως είπε, μόνο στην Ισπανία περίπου 37.000 άνθρωποι χρειάζονται μια δεύτερη ευκαιρία και ένα μόνιμο σπίτι.

«Η αστεγία μπορεί να λυθεί όταν αντιμετωπίζεται με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, με συνεργασία των θεσμών και με πολιτικές που βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Euronews