«Steel Dome»: Ο Ερντογάν παρουσίασε το αντιαεροπορικό σύστημα «Ατσάλινος Θόλος»

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εγκαινίασε την Τετάρτη το υπό ανάπτυξη αντιαεροπορικό σύστημα της χώρας, γνωστό ως «Ατσάλινος Θόλος (Steel Dome)», χαρακτηρίζοντάς το «ορόσημο» για την τουρκική αμυντική βιομηχανία.

«Αυτά τα συστήματα είναι μια επίδειξη δύναμης για την Τουρκία», δήλωσε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων Aselsan στην Άγκυρα. «Στην αντιαεράμυνα ανοίγουμε μια νέα εποχή για την αγαπημένη μας πατρίδα».

Η ανάπτυξη του «Steel Dome» είχε ανακοινωθεί τον Αύγουστο του 2024. Το πρόγραμμα συνδέει θαλάσσιες και χερσαίες πλατφόρμες αντιαεροπορικής άμυνας με αισθητήρες σε ένα ενιαίο δίκτυο για την προστασία του τουρκικού εναέριου χώρου.

Ερντογάν: «Το Steel Dome θα εμπνέει εμπιστοσύνη στους φίλους μας και φόβο στους εχθρούς μας»

Στο τελευταίο στάδιο που παρουσιάστηκε περιλαμβάνονται 47 οχήματα, αξίας 460 εκατ. δολαρίων. Σύμφωνα με τον Ερντογάν, το έργο «θα εμπνέει εμπιστοσύνη στους φίλους μας και φόβο στους εχθρούς μας». Η κυβέρνηση δεν έχει διευκρινίσει πότε θα τεθεί πλήρως σε επιχειρησιακή λειτουργία.

«Καμία χώρα που δεν αναπτύσσει δικά της ραντάρ και αντιαεροπορικά συστήματα δεν μπορεί να κοιτάξει το μέλλον της με σιγουριά, ιδίως στη δική μας περιοχή», τόνισε.

Η Άγκυρα είχε επιχειρήσει στο παρελθόν να ενισχύσει την αεράμυνά της με την αγορά των ρωσικών S-400 το 2019, γεγονός που την οδήγησε στον αποκλεισμό της από το αμερικανικό πρόγραμμα μαχητικών F-35.

Οι συγκρούσεις σε Συρία και Ουκρανία, αλλά και οι πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ στο Ιράν, ενίσχυσαν την ανάγκη για πιο ισχυρή αντιαεροπορική κάλυψη, σημειώνουν αναλυτές.

Παράλληλα, ο Ερντογάν παρουσίασε νέα εργοστάσια παραγωγής της Aselsan, που αναμένεται να λειτουργήσουν το 2026. «Στα επόμενα 50 χρόνια η Τουρκία θα είναι μια χώρα που όχι μόνο καλύπτει τις ανάγκες της, αλλά και ηγείται παγκοσμίως με την τεχνολογία της», δήλωσε.

Η Τουρκία έχει επενδύσει συστηματικά στην αμυντική της βιομηχανία, επιδιώκοντας αυτάρκεια σε οπλικά συστήματα μετά το εμπάργκο όπλων των ΗΠΑ που επιβλήθηκε ως αντίδραση στην εισβολή στην Κύπρο το 1974.

Με πληροφορίες από Politico