Σταύρος Γεωργίου: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 28χρονο για τη δολοφονία του ποινικολόγου

Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου καθ' ομολογίαν δράστη για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.

Ο 28χρονος, ο οποίος έχει συλληφθεί και έχει ομολογήσει τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου, οδηγήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 23 Ιουλίου στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Σύμφωνα με το Mega, κατά τη μεταγωγή του συνοδευόταν από τέσσερις πάνοπλους αστυνομικούς, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί δικηγόρος να τον συνοδεύει.

Σταύρος Γεωργίου: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 28χρονος

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα.

Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.

Σταύρος Γεωργίου:Νέα στοιχεία για τις κινήσεις του 28χρονου μετά τη δολοφονία

Νέα στοιχεία για το προφίλ του 28χρονου φέρνει στο φως η αστυνομική έρευνα, μέρος της οποίας παρουσιάζει το Mega.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του σταθμού, μετά τη δολοφονία ο 28χρονος μετέβη σε νοσοκομείο προκειμένου να λάβει τις πρώτες βοήθειες για τραύμα στο χέρι και στη συνέχεια επέστρεψε «ατάραχος» στο σπίτι του, για ύπνο, σαν να μη συνέβη τίποτα.

Όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν για τις κινήσεις του μετά το έγκλημα, φέρεται να απάντησε: «Πήγαινα από δω και από κει, δεν ήξερα πού να πάω».

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίστηκαν σε τρία κοινόβια και την κατοικία του αδελφού του 28χρονου, στα Σεπόλια. Εκεί φέρεται να εντοπίστηκε το παντελόνι που πιθανότατα φορούσε κατά τη δολοφονία του ποινικολόγου, ενισχύοντας την εκτίμηση των Αρχών ότι πέρασε από το σπίτι μετά το έγκλημα.

Σύμφωνα με το Mega, ο 28χρονος φέρεται να μην μπορούσε πλέον να αρνηθεί την εμπλοκή του, καθώς τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί οδήγησαν στη σύλληψή του και, σύμφωνα με τις Αρχές, τεκμηρίωναν την παρουσία του στον τόπο του εγκλήματος.

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Το χρονικό

Τον 73χρονο εντόπισαν νεκρό μέσα στο γραφείο του το βράδυ της Τρίτης 21 Ιουλίου, οι ανήλικες κόρες του που προσπαθούσαν για ώρες να επικοινωνήσουν μαζί του.

Μετέβησαν στο γραφείο του, όπου είχε διαμορφώσει έναν χώρο στον οποίο διέμενε περιστασιακά. Με τη βοήθεια του θυρωρού της πολυκατοικίας μπήκαν στο εσωτερικό και τον εντόπισαν νεκρό στο πάτωμα, χωρίς τα ρούχα του.

Στο σημείο έσπευσαν ιατροδικαστής, στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και κλιμάκια των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, τα οποία πραγματοποίησαν ενδελεχή έρευνα για τον εντοπισμό δακτυλικών αποτυπωμάτων, γενετικού υλικού και κάθε άλλου στοιχείου που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ και Mega, ΕΡΤ