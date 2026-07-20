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Στάρμερ στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του: Το έργο μου ολοκληρώθηκε, φεύγω με χαμόγελο

Eυχήθηκε «κάθε επιτυχία» στον διάδοχό του, Άντι Μπέρναμ, ενώ ευχαρίστησε τόσο το προσωπικό της Ντάουνινγκ Στριτ όσο και τη σύζυγό του, Βικτόρια

The LiFO team
The LiFO team
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Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ / Φωτ. EPA
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«Το έργο μου ολοκληρώθηκε», είπε ο Κιρ Στάρμερ κατά τη διάρκεια του τελευταίου λόγου ως πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Ο Σταμερ δήλωσε ότι στα έξι και μισό χρόνια του ως ηγέτης των Εργατικών πήρε το κόμμα «από μια ιστορική ήττα το 2019» και το το μετέτρεψε ώστε να είναι «έτοιμο να αντιμετωπίσει τη χώρα και κέρδισε μια συντριπτική νίκη στις γενικές εκλογές του 2024».

«Από τότε, ήταν το προνόμιο της ζωής μου να σας υπηρετώ και αυτήν τη μεγάλη χώρα ως πρωθυπουργός και είμαι βέβαιος ότι η Βρετανία είναι τώρα πιο ισχυρή και δικαιότερη από ό,τι ήταν πριν από δύο χρόνια», ανέφερε στη συνέχεια. 

Υποστήριξε ότι η δική του κυβέρνηση έβγαλε παιδιά από τη φτώχεια, μείωσε τη μετανάστευση, έθεσε την άμυνα σε πιο στέρεες βάσεις και ενίσχυσε το διεθνές κύρος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Στάρμερ δήλωσε ότι «το πιο τιμητικό συναίσθημα σε αυτή τη θέση είναι ότι παρακολουθείς από πρώτο χέρι τα σπουδαιότερα επιτεύγματα αυτής της χώρας στην πράξη. Είτε πρόκειται για τους ανθρώπους με τη στολή του τάγματός τους, είτε για το προσωπικό του εθνικού συστήματος υγείας με τις ιατρικές ποδιές, είτε απλώς για τα εκατομμύρια των πολιτών που προσφέρουν εθελοντικά τον χρόνο και τον μόχθο τους στις κοινότητές τους».

Στάρμερ: Το μήνυμα στον Μπέρναμ 

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός τόνισε ότι σε έναν «κόσμο όπου οι εχθροί μας δεν σταματούν σε τίποτα προκειμένου να μας διχάσουν», εν μέρει λόγω της «ακλόνητης αφοσίωσής μας στον γενναίο λαό της Ουκρανίας», η εθνική ενότητα είναι πιο αδιαπραγμάτευτη από ποτέ.

Παράλληλα, ευχήθηκε «κάθε επιτυχία» στον διάδοχό του, Άντι Μπέρναμ, ενώ ευχαρίστησε τόσο το προσωπικό της Ντάουνινγκ Στριτ όσο και τη σύζυγό του, Βικτόρια.

«Φεύγω με καλή διάθεση, φεύγω με ένα χαμόγελο και φεύγω υπερήφανος για όλα όσα καταφέραμε. Σας ευχαριστώ πολύ», κατέληξε.

Με πληροφορίες από το Skynews

Διεθνή

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