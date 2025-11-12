Στάρμερ για τη διαμάχη Τραμπ – BBC: «Το δίκτυο οφείλει να βάλει σε τάξη τα του οίκου του»

Παρέμβαση στη δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και το BBC έκανε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, καλώντας το βρετανικό δίκτυο «να διατηρήσει τα υψηλότερα πρότυπα» αλλά και «να διορθώνει τα λάθη του».

Η ένταση μεταξύ του Λευκού Οίκου και του BBC έχει κορυφωθεί τις τελευταίες ημέρες, μετά τις κατηγορίες του Τραμπ για «παραποίηση» αποσπασμάτων από ομιλία του, που οδήγησαν δύο κορυφαία στελέχη του οργανισμού —τον γενικό διευθυντή και τη διευθύντρια ενημέρωσης— σε παραίτηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε μάλιστα με αγωγή ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, κατηγορώντας το δίκτυο για «παραπλανητική κάλυψη».

Μιλώντας στο βρετανικό κοινοβούλιο, ο Στάρμερ τόνισε ότι στηρίζει το BBC ως θεσμό, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το δίκτυο οφείλει να κάνει την αυτοκριτική του.

«Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: πιστεύω σ’ ένα ισχυρό και ανεξάρτητο BBC», δήλωσε. «Μερικοί θα προτιμούσαν να μην υπάρχει και κάποιοι από αυτούς κάθονται εδώ μέσα. Εγώ δεν είμαι ένας από αυτούς».

Παράλληλα, ο Βρετανός πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι «σε μια εποχή παραπληροφόρησης, η ανάγκη για μια αξιόπιστη, αμερόληπτη δημόσια ενημέρωση είναι ισχυρότερη από ποτέ».

«Όταν όμως γίνονται λάθη, το BBC πρέπει να τα αναγνωρίζει και να τα διορθώνει άμεσα. Πρέπει να έχει τις υψηλότερες προδιαγραφές και να λογοδοτεί απέναντι στο κοινό», πρόσθεσε.

Η παρέμβαση του Στάρμερ ήρθε την ώρα που το BBC βρίσκεται αντιμέτωπο με τη σοβαρότερη κρίση αξιοπιστίας των τελευταίων δεκαετιών, ενώ το θέμα απειλεί να επηρεάσει και τις διπλωματικές σχέσεις Λονδίνου – Ουάσιγκτον.