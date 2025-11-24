Στάρμερ για πρίγκιπα Άντριου: «Οι άνθρωποι πρέπει να παρέχουν στοιχεία στους ερευνητές»

Οι πιέσεις αυξάνονται προς τον πρίγκιπα Άντριου για να καταθέσει σε επιτροπή του Κογκρέσου των ΗΠΑ, η οποία ερευνά την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν, έπειτα από σχετική δήλωση του Βρετανού πρωθυπουργού.

Ο Κιρ Στάρμερ αρνήθηκε να μιλήσει συγκεκριμένα για τον μικρότερο αδελφό του βασιλιά Καρόλου Γ΄, αλλά ερωτηθείς για το θέμα από δημοσιογράφους που ταξίδευαν μαζί του στη σύνοδο της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ, δήλωσε πως ως «γενική αρχή», οι άνθρωποι πρέπει να παρέχουν στοιχεία στους ερευνητές.

«Δεν σχολιάζω τη συγκεκριμένη υπόθεσή του», δήλωσε ο Στάρμερ. «Αλλά μια γενική αρχή που τηρώ εδώ και πολύ καιρό είναι ότι οποιοσδήποτε έχει σχετικές πληροφορίες για τέτοιου είδους υποθέσεις πρέπει να δώσει αυτά τα στοιχεία σε όσους τα χρειάζονται».

Ο πρώην πρίγκιπας, γνωστός πλέον ως Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, μέχρι στιγμής έχει αγνοήσει το αίτημα μελών της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής για μια «καταγεγραμμένη συνέντευξη» σχετικά με τη «μακροχρόνια φιλία» του με τον Έπσταϊν.

Ο Άντριου στερήθηκε τους βασιλικούς του τίτλους και τις τιμητικές διακρίσεις τον περασμένο μήνα, καθώς η βασιλική οικογένεια προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί από τις επικρίσεις για τη σχέση του με τον Έπσταϊν.

Τα σχόλια του Στάρμερ ήρθαν μετά τις δηλώσεις του Ρεπουμπλικανού βουλευτή Ρόμπερτ Γκαρσία από την Καλιφόρνια, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην επιτροπή, και του Δημοκρατικού βουλευτή Σούχας Σουμπραμανιάμ από τη Βιρτζίνια, οι οποίοι ανέφεραν ότι ο Άντριου «συνεχίζει να κρύβεται» από σοβαρά ερωτήματα.

«Η δουλειά μας θα συνεχιστεί με ή χωρίς αυτόν και θα θεωρήσουμε υπεύθυνο οποιονδήποτε εμπλέκεται σε αυτά τα εγκλήματα, ανεξαρτήτως πλούτου, κύρους ή πολιτικού κόμματος», είπαν σε ανακοίνωσή τους την Παρασκευή. «Θα αποδώσουμε δικαιοσύνη στα θύματα».

Με πληροφορίες από The Hollywood Reporter