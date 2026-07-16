Στάρμερ: Επίσκεψη στο Κίεβο για συνάντηση με τον Ζελένσκι – «Ακλόνητη η στήριξη» του Ηνωμένου Βασιλείου

Ο Κιρ Στάρμερ πρόκειται να πραγματοποιήσει την τελευταία του επίσκεψη στην Ουκρανία με την ιδιότητα του πρωθυπουργού, προκειμένου να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο ίδιος δήλωσε ότι η «ακλόνητη» στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί.

Ο Στάρμερ πρόκειται να συναντηθεί αργότερα σήμερα, Πέμπτη στο Κίεβο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενόψει της ανάδειξης του Άντι Μπέρναμ στην ηγεσία των Εργατικών και, κατ’ επέκταση, στην πρωθυπουργία.

Σε δηλώσεις του πριν από το ταξίδι, ο Στάρμερ υπογράμμισε ότι το «σθένος» που έχει επιδείξει ο ουκρανικός λαός από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022, «διαφύλαξε την ασφάλεια της Ευρώπης».

Στην ανακοίνωσή του, ο Βρετανός πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συμβολή της Βρετανίας στην πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια των δύο ετών που βρέθηκε στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Starmer on final trip to Ukraine as PM pledges UK's 'cast-iron' support https://t.co/kHj8iBRLFS — BBC News (UK) (@BBCNews) July 16, 2026

Κιρ Στάρμερ: Στη θητεία του υπεγράφη συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης διάρκειας 100 ετών μεταξύ Βρετανίας - Ουκρανίας

Κατά τη θητεία του υπεγράφη συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης διάρκειας 100 ετών μεταξύ των δύο χωρών, με στόχο την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας και των εμπορικών σχέσεων, ενώ ο ίδιος ηγήθηκε των προσπαθειών για τη δημιουργία μιας μελλοντικής ειρηνευτικής δύναμης.

«Όταν έγινα πρωθυπουργός, γνώριζα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έπρεπε απλώς να σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας στη δύσκολη αυτή στιγμή, αλλά και να συμβάλει στη δημιουργία των θεμελίων για τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια και ευημερία της», δήλωσε ο Στάρμερ.

Όπως ανέφερε, το Ηνωμένο Βασίλειο αύξησε τις επενδύσεις στην άμυνα, ενώ παράλληλα «πρωτοστατεί στην ανάπτυξη των πολεμικών τεχνολογιών του μέλλοντος».

«Και καταφέραμε να φέρουμε και άλλους μαζί μας σε αυτή την προσπάθεια. Όπως αποδείξαμε στις συνόδους κορυφής της G7 και του ΝΑΤΟ τις τελευταίες εβδομάδες, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σύμμαχοί του παραμένουν απολύτως ενωμένοι απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα», πρόσθεσε.

Μιλώντας στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία την περασμένη εβδομάδα, ο Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους να επικεντρωθούν στην ενίσχυση των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις έχουν ενταθεί.

Στη συνέχεια, ο Ουκρανός πρόεδρος έλαβε άδεια από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την παραγωγή πυραύλων Patriot, οι οποίοι θα μπορούσαν να συμβάλουν στην προστασία του Κιέβου από τις ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους.

Παράλληλα, οι πρώτες από συνολικά 150 κάννες πυροβόλων βρετανικής κατασκευής παραδίδονται στην Ουκρανία, στο πλαίσιο σύμβασης ύψους 61 εκατομμυρίων λιρών με την BAE Systems, με στόχο την ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας.

«Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος για όσα έχει προσφέρει η Βρετανία. Το έργο αυτό θα συνεχιστεί και η ακλόνητη στήριξή μας προς την Ουκρανία θα παραμείνει διαρκής», πρόσθεσε ο Στάρμερ στην ανακοίνωσή του.

Στάρμερ: «Είμαστε στο πλευρό του Ζελένσκι και της Ουκρανίας»

Η επίσκεψη πραγματοποιείται ενώ η Ρωσία συνεχίζει να πλήττει το λιμάνι της Οδησσού. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι έπληξε λιμενικές υποδομές, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, «χρησιμοποιούνταν για την εκφόρτωση πετρελαϊκών προϊόντων, πετρελαίου και λιπαντικών».

Την ίδια ώρα, οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν έπειτα από ρωσικές επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στη Μαύρη Θάλασσα.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης της Prime Minister's Questions στη Βουλή των Κοινοτήτων, την Τετάρτη, ο Στάρμερ έλαβε τα εύσημα από την επικεφαλής των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοκ, για τη στάση του απέναντι στην Ουκρανία και τη φιλική σχέση που ανέπτυξε με τον Ζελένσκι.

Αποχαιρετώντας τους βουλευτές, ο Στάρμερ αναφέρθηκε με συγκίνηση στη στιγμή που υποδέχθηκε τον Ουκρανό πρόεδρο στην Ντάουνινγκ Στριτ, λίγες ημέρες μετά την έντονη αντιπαράθεσή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο, τον Φεβρουάριο του 2025.

«Συναντήθηκα μαζί του για να του πω ότι σε αυτή τη χώρα θα σταθούμε στο πλευρό του ίδιου και της Ουκρανίας», δήλωσε.

Ο διάδοχος του Στάρμερ, Άντι Μπέρναμ, αναμένεται να αναλάβει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος την Παρασκευή και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, να διαδεχθεί τον Στάρμερ στην πρωθυπουργία τη Δευτέρα.

Με πληροφορίες από BBC