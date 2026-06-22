Στάρμερ: Αναμένεται η ανακοίνωση σχεδίου αποχώρησης - Στο φόντο η ανάληψη της ηγεσίας από τον Μπέρναμ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμένεται να ανακοινώσει το πρωί της Δευτέρας το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τον Άντι Μπέρναμ να αναλάβει πρωθυπουργός χωρίς επίσημη αναμέτρηση μέχρι το φθινόπωρο.

Υπουργοί αναφέρουν ότι ο Στάρμερ θα ανακοινώσεις τις προθέσεις του στη Ντάουνινγκ Στριτ, ξεκινώντας έτσι τη διαδικασία για την ανάδειξη του έβδομου πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου μέσα σε μια δεκαετία.

Αξιωματούχοι εξακολουθούσαν να επιμένουν ότι ο Στάρμερ παρέμενε πιστός στη δέσμευσή του την Παρασκευή να αντιμετωπίσει την αναμενόμενη πρόκληση για την ηγεσία από τον Μπέρναμ, ο οποίος κατάφερε μια συντριπτική νίκη στις αναπληρωματικές εκλογές του Μέικερφιλντ.

Ωστόσο, με περισσότερους από έξι υπουργούς να του έχουν πει ιδιωτικά ότι ο χρόνος του έχει τελειώσει – και με την πρόσθετη πίεση μιας εχθρικής συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου την Τρίτη – ο πρωθυπουργός πέρασε το Σαββατοκύριακο στην εξοχική κατοικία του Chequers, ολοκληρώνοντας ένα πιθανό σχέδιο αποχώρησης.

Ενώ άλλες επιλογές παρέμεναν ανοιχτές, ο Στάρμερ και ο στενός κύκλος του άρχισαν να εργάζονται πάνω σε προσχέδια ομιλίας παραίτησης το Σάββατο. Το πιο πιθανό χρονοδιάγραμμα προβλέπει να παραμείνει στη θέση του μέχρι το φθινόπωρο, επιτρέποντας σε έναν νέο ηγέτη να συσπειρώσει τις δυνάμεις των Εργατικών στο ετήσιο συνέδριο του κόμματος στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Φαίνεται ότι θα το πράξει χωρίς να έχει συζητήσει με τον Μπέρναμ το σχέδιό του μετά τα αποτελέσματα στις εκλογές του Μέικερφιλντ.

Ο «πόλεμος» για την ηγεσία μετά την πιθανή αποχώρηση Στάρμερ

«Λογικά, το καλύτερο τόσο για τον Άντι όσο και για τον Κιρ θα ήταν να συμβεί αυτό τον Σεπτέμβριο», δήλωσε ένας υπουργός της κυβέρνησης. «Ο Άντι δεν έχει έτοιμη ομάδα για να αναλάβει τα καθήκοντά του στη Ντάουνινγκ Στριτ και χρειάζεται χρόνο για να προετοιμαστεί. Αυτό θα επέτρεπε επίσης στον Κιρ να χαράξει μια πορεία μέχρι την αποχώρησή του».

Αβεβαιότητα υπάρχει για το αν ο Μπέρναμ θα είναι ο μοναδικός υποψήφιος, γεγονός που θα επέτρεπε μια ουσιαστική «ενθρόνιση», ή αν θα εμφανιστούν άλλοι αντίπαλοι και θα συγκεντρώσουν την απαραίτητη υποστήριξη.

Ο Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του υπουργού Υγείας τον περασμένο μήνα εν μέσω προσπαθειών να πιεστεί ο Στάρμερ να παραιτηθεί, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα κατέβαινε σε οποιαδήποτε αναμέτρηση και ότι διαθέτει την απαραίτητη υποστήριξη από 81 βουλευτές για να το πράξει. Σύμμαχοί του ανέφεραν το Σαββατοκύριακο ότι αυτό εξακολουθεί να αποτελεί το σχέδιο.

Ορισμένοι βουλευτές δηλώνουν ότι θα χαιρέτιζαν τη διεξαγωγή εκλογικής αναμέτρησης, ώστε να δοκιμαστεί το πρόγραμμα του Μπέρναμ. Υπάρχει, ωστόσο, μια υποψία ότι ο Στρίτινγκ δεν θα συμμετάσχει, είτε επειδή δεν διαθέτει τους απαραίτητους βουλευτές είτε επειδή θα έχανε σχεδόν σίγουρα την ψηφοφορία των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος και θα φοβόταν να ανατρέψει τις προετοιμασίες για την επόμενη κυβέρνηση.

Αν ο Στρίτινγκ όντως αμφισβητήσει τον Μπέρναμ, είναι πιθανό να προσπαθήσουν να συμμετάσχουν και άλλοι, ιδίως μία ή περισσότερες γυναίκες του υπουργικού συμβουλίου, προκειμένου να αποτραπεί ένας αγώνας μεταξύ ανδρών μόνο.

Η χρονική περίοδος της αποχώρησης

Παρά το γεγονός ότι ο Στάρμερ δήλωσε ότι θα μιλήσει με τον Μπέρναμ μετά το Σαββατοκύριακο, φαίνεται ότι ενδέχεται να αποφασίσει να μην το κάνει, και ότι δεν έχει μιλήσει ούτε με τον Στρίτινγκ. Ορισμένοι από τον στενό κύκλο του Στάρμερ πιστεύουν ότι η μονομερής ανακοίνωση των ρυθμίσεων για την αποχώρησή του θα του επέτρεπε να ισχυριστεί ότι ενεργεί σύμφωνα με τους δικούς του όρους.

Μια κυβερνητική πηγή ανέφερε ότι, παρ’ όλα αυτά, μια ημερομηνία το φθινόπωρο φαίνεται η πιο πιθανή: «Περιμένω πραγματικά από τον Κιρ να κάνει ό,τι είναι καλύτερο για τη χώρα, και ο Άντι προς το παρόν δεν φαίνεται έτοιμος».

Μια μεταγενέστερη ημερομηνία είναι απίθανη, δεδομένης της ανάγκης για χρόνο προετοιμασίας ενόψει ενός πολιτικά κρίσιμου προϋπολογισμού αργότερα το φθινόπωρο.

Οι πρώτες προετοιμασίες για μια πιθανή παράδοση της εξουσίας έχουν ήδη ξεκινήσει, με τον Ντάρεν Τζόουνς, τον γενικό γραμματέα του πρωθυπουργού, να συναντά τη Λουίζ Χέιγκ, ένα βασικό μέλος της ομάδας του Μπέρναμ. Αναμένονται περαιτέρω συνομιλίες.

Σε δηλώσεις που αναμφίβολα θα προκαλέσουν δυσαρέσκεια στη Ντάουνινγκ Στριτ, ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να επιβεβαιώνει την παραίτηση του Στάρμερ σε μια ανάρτηση στο Truth Social το απόγευμα της Κυριακής.

Έγραψε: «Ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί από το αξίωμα του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου. Απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά θέματα: ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Του εύχομαι κάθε επιτυχία!».

Με πληροφορίες από Guardian