Star Wars στους δρόμους της Ουάσινγκτον: Διαδηλωτής ακολουθεί στρατιώτες με το θέμα του Νταρθ Βέιντερ

Ένα πρωτότυπο είδος διαμαρτυρίας έχει γίνει viral στην Ουάσινγκτον, όπου κάτοικος της πόλης ακολουθεί στρατιώτες της Εθνοφρουράς παίζοντας από το κινητό του το εμβληματικό «Imperial March» από τον Πόλεμο των Άστρων, το μουσικό θέμα του Νταρθ Βέιντερ.

Ο άνδρας, χρήστης του TikTok με το όνομα @freedc20009, ανεβάζει τα βίντεο χαρακτηρίζοντάς τα ως «ειρηνική πράξη διαμαρτυρίας», με στόχο, όπως λέει, να μην «κανονικοποιηθεί» η εικόνα ένοπλων στρατιωτών στους δρόμους της πρωτεύουσας. «Αγαπώ την Ουάσινγκτον και είναι δυστοπικό να περπατάς στην πόλη και να βλέπεις στρατιώτες», δηλώνει, προσθέτοντας ότι «πολλοί από αυτούς δεν μπήκαν στην Εθνοφρουρά για να κάνουν κηπουρική ή να γίνουν πιόνια σε μια πολιτική επίδειξη».

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα, μέλη της Εθνοφρουράς φαίνονται να αντιδρούν στον ακτιβιστή, με έναν στρατιώτη να του λέει πως μπορούν να καλέσουν την τοπική αστυνομία της Μητροπολιτικής Περιοχής (Metro PD) για να τον «χειριστεί». Ο ίδιος παραμένει ψύχραιμος και συνεχίζει τη διαμαρτυρία του, που έχει συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές και σχόλια.

Γιατί είναι η Εθνοφρουρά στους δρόμους της Ουάσινγκτον

Στις 11 Αυγούστου 2025, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την εγκληματικότητα» στην Ουάσινγκτον και ανέλαβε προσωρινά τον έλεγχο της τοπικής αστυνομίας (MPD). Η Εθνοφρουρά της Περιφέρειας της Κολούμπια υπάγεται απευθείας στον πρόεδρο, σε αντίθεση με τις πολιτειακές Εθνοφρουρές που υπάγονται στους κυβερνήτες. Στην τρέχουσα κρίση αναπτύχθηκε σε διάφορες γειτονιές, αναλαμβάνοντας όχι μόνο αστυνόμευση αλλά και τον καθαρισμό δρόμων, την απομάκρυνση καταυλισμών αστέγων και τη φύλαξη ομοσπονδιακών κτιρίων.

Τα βίντεο του @freedc20009 έχουν γίνει αντικείμενο σχολιασμού στο διαδίκτυο, με πολλούς να χαρακτηρίζουν την ιδέα «δημιουργική» αλλά και «χαρακτηριστικά μιλένιαλ». «Ο κόσμος δεν είναι έτοιμος για τέτοιες μορφές διαμαρτυρίας», έγραψε χρήστης στο Instagram, ενώ άλλοι υπερασπίστηκαν τον ακτιβιστή λέγοντας πως έχει δικαίωμα να παίζει μουσική στον δρόμο.

