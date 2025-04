«Star of the Show»: Η Ντόλι Πάρτον κάνει αναδρομή στην καριέρα της με νέο βιβλίο και σπάνιο φωτογραφικό υλικό

Βιβλίο αφιερωμένο στη μακρόχρονη καριέρα της στον κόσμο της μουσικής και του κινηματογράφου ετοιμάζει η Ντόλι Πάρτον, η οποία ανακοίνωσε την κυκλοφορία του «Star of the Show: My Life on Stage» για τις 11 Νοεμβρίου.

Το φωτογραφικό λεύκωμα, τρίτο στη σειρά που αφιερώνει στην καλλιτεχνική της πορεία, εκδίδεται από τον Ten Speed Press και υπογράφεται από την ίδια και τον Τομ Ρόλαντ. Μέσα από 350 φωτογραφίες και συνοδευτικά κείμενα, η Πάρτον αφηγείται με το γνώριμο ύφος και την ειλικρίνειά της την εξέλιξή της από τα πρώτα χρόνια στο πλευρό του Πόρτερ Γουάγκονερ, μέχρι τις πιο πρόσφατες εμφανίσεις της, όπως το ημίχρονο του Superbowl το 2023.

Το βιβλίο περιλαμβάνει αφηγήσεις από καθοριστικές στιγμές της καριέρας της, όπως η πρώτη της κινηματογραφική εμφάνιση στην ταινία «9 to 5», οι συνεργασίες με θρύλους της κάντρι όπως ο Κένι Ρότζερς και η Λίντα Ρόντσταντ, αλλά και τα παρασκήνια των περιοδειών της.

Ο εκδοτικός αναφέρει ότι μια πολυτελής έκδοση του τόμου θα κυκλοφορήσει ταυτόχρονα. Το «Star of the Show: My Life on Stage» θα είναι διαθέσιμο και ως ηχητικό βιβλίου με αφηγήτρια την Ντόλι Πάρτον από τον Penguin Random House Audio.

«Ανυπομονώ να μοιραστώ μαζί σας αυτό το βιβλίο, που είναι ένας φόρος τιμής στην πορεία μου ως ερμηνεύτρια», ανέφερε η τραγουδίστρια σε ανάρτησή της στο Instagram. «Γεμάτο προσωπικές ιστορίες, αγαπημένες αναμνήσεις και φωτογραφίες που δεν έχετε ξαναδεί».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ