«Σταματήστε να προσποιείστε ότι δεν υπάρχουμε» - Η Νότια Κορέα στα χρώματα του Pride

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι γέμισαν, το Σάββατο, τους δρόμους της Σεούλ στη Νότια Κορέα, για το ετήσιο Φεστιβάλ ΚοQueer υίρ Πολιτισμού (Seoul Queer Culture Festival), υψώνοντας σημαίες του ουράνιου τόξου και συμμετέχοντας σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις Pride στην Ασία.

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της νοτιοκορεατικής πρωτεύουσας με δεκάδες περίπτερα, συναυλίες, καλλιτεχνικές δράσεις και την καθιερωμένη Πορεία Υπερηφάνειας (Pride), η οποία διέσχισε τους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

«Λέω ότι είμαι αμφιφυλόφιλη μόνο σε φίλους που πιστεύω ότι θα το αποδεχθούν», δήλωσε η Λι Σο-χι, φοιτήτρια από τη Σεούλ. «Δεν νιώθω ότι ζούμε σε μια εντελώς ασφαλή κοινωνία».

RAINBOWS FILL SEOUL STREETS 🌈



A splash of color lit up Seoul as LGBTQ community and supporters marched through the South Korean capital during the annual Seoul Queer Culture Festival on June 13.



📸 Reuters/Kim Soo-hyeon pic.twitter.com/rWPDGjbh8Q — Interaksyon (@interaksyon) June 14, 2026

Νότια Κορέα: Χωρίς βασικές προστασίας τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα

Παρά το γιορτινό κλίμα, οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στη Νότια Κορέα εξακολουθούν να μην διαθέτουν βασικές νομικές προστασίες, ενώ ένας συνολικός νόμος κατά των διακρίσεων παραμένει μπλοκαρισμένος στο κοινοβούλιο εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

Ως προς την εκδήλωση, όπως περιγράφουν διεθνή ΜΜΕ, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ομάδα γονέων ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιών προσέφερε δωρεάν αγκαλιές στους συμμετέχοντες. Πολλοί από όσους βρέθηκαν εκεί δεν έχουν αποκαλύψει ακόμη τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου τους στις οικογένειές τους, καθώς η κοινωνική προκατάληψη παραμένει ισχυρή.

Αξίζει να τονιστεί πως για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το φεστιβάλ δεν φιλοξενήθηκε στην κεντρική Πλατεία της Σεούλ. Ο συντηρητικός δήμαρχος της πόλης, Ο Σε-χουν, ο οποίος έχει δηλώσει δημόσια ότι «δεν μπορεί να υποστηρίξει την ομοφυλοφιλία», έχει αποκλείσει τη χρήση της πλατείας για τη διοργάνωση. Η συγκεκριμένη τοποθεσία φιλοξενούσε το Pride επί σχεδόν μία δεκαετία.

Παράλληλα, στον χώρο του φεστιβάλ στη Νότια Κορέα συμμετείχαν οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, φοιτητικοί σύλλογοι, αλλά και διπλωματικές αποστολές, μεταξύ των οποίων και η βρετανική πρεσβεία.

«Είναι η μοναδική περίοδος του χρόνου που πολλοί άνθρωποι νιώθουν ότι μπορούν πραγματικά να δείξουν ποιοι είναι», δήλωσε ο σκηνοθέτης Τζέι Παρκ, τακτικός επισκέπτης της διοργάνωσης.

‘Stop pretending we don’t exist’: Seoul fills its streets with Pride colour | South Korea | The Guardian https://t.co/TbYt0n07uZ — Katherine M ™ (@katmichail13) June 13, 2026

Η δικαστική απόφαση για τα ομόφυλα ζευγάρια στη Νότια Κορέα

Λίγες ημέρες πριν από το φεστιβάλ, δικαστήριο της Σεούλ εξέδωσε μία από τις σπάνιες θετικές αποφάσεις για τα δικαιώματα των ομόφυλων ζευγαριών, αναγνωρίζοντας ότι ένα ζευγάρι του ίδιου φύλου που μοιραζόταν κοινή ζωή και οικονομικές υποχρεώσεις συνιστά προστατευόμενη νομική ένωση. Ωστόσο, ο γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου εξακολουθεί να μην αναγνωρίζεται στη χώρα.

Παράλληλα, συντηρητικές χριστιανικές οργανώσεις πραγματοποίησαν αντισυγκέντρωση σε κοντινή απόσταση από το φεστιβάλ. Μεγάφωνα με θρησκευτικούς ύμνους και πανό που χαρακτήριζαν την ομοφυλοφιλία «αμαρτία» συνόδευσαν την κινητοποίησή τους.

Οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι το Seoul Queer Culture Festival έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς διεκδίκησης δικαιωμάτων στη Νότια Κορέα. Όπως σημειώνουν, η ορατότητα παραμένει το βασικό ζητούμενο για μια κοινότητα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει κοινωνικά στερεότυπα και θεσμικά εμπόδια.

«Σταματήστε να προσποιείστε ότι δεν υπάρχουμε», ήταν ένα από τα συνθήματα που ακούστηκαν στην πορεία, μαζί με το αίτημα για την ψήφιση ενός ολοκληρωμένου νόμου κατά των διακρίσεων.

Με πληροφορίες από Reuters, Guardian