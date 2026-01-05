«Σταμάτα να με συκοφαντείς»: Η απάντηση του προέδρου της Κολομβίας στον Τραμπ μετά τις απειλές

Τις απειλές και τις κατηγορίες του Αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχίζει να τον κατηγορεί, χωρίς να έχει παρουσιάσει ποτέ κάποια απόδειξη γι’ αυτό, πως διακινεί ναρκωτικά.

«Η Κολομβία είναι πολύ άρρωστη επίσης, την κυβερνά άρρωστος τύπος, που του αρέσει να φτιάχνει κοκαΐνη και να την πουλάει στις ΗΠΑ, και δεν θα το κάνει για πολύ ακόμη», σχολίασε χθες ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος, αναφερόμενος στον ομόλογό του, Γκουστάβο Πέτρο.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας χαρακτήρισε τις απειλές του Αμερικανού προέδρου «απαράδεκτη ανάμιξη» στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας και απαίτησε «σεβασμό».

Η απάντηση του προέδρου της Κολομβίας στον Τραμπ μετά τις απειλές

«Το όνομά μου (...) δεν εμφανίζεται στους δικαστικούς φακέλους για τη διακίνηση ναρκωτικών. Σταματήστε να με συκοφαντείτε, κ. Τραμπ», αξίωσε ο Πέτρο μέσω X.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε επίσης, χθες σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος ότι η διεξαγωγή αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Κολομβία, παρόμοιας με αυτή στη γειτονική Βενεζουέλα, θα του φαινόταν «καλή ιδέα» και κατηγόρησε για ακόμη μια φορά τον ομόλογό του πως επιδίδεται σε διακίνηση ναρκωτικών προς τη χώρα του διαμηνύοντας πως «δεν θα το κάνει για πολύ ακόμη».

Ο σοσιαλδημοκράτης Κολομβιανός πρόεδρος επικρίνει έντονα την στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα που διέταξε η κυβέρνηση Τραμπ, κατηγορώντας τις ΗΠΑ πως διέπραξαν απαγωγή «χωρίς καμιά νομική βάση» του ομολόγου του της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας αιχμαλωτίστηκε από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις στο Καράκας έπειτα από σειρά βομβαρδισμών.

Σημειώνεται πως αφότου άρχισε η δεύτερη θητεία του Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025 οι δυο ηγέτες έχουν εξαπολύσει επανειλημμένα φραστικά πυρά ο ένας εναντίον του άλλου- για την πολιτική όσον αφορά τη μετανάστευση, για τους τελωνειακούς δασμούς και για τη διακίνηση ναρκωτικών.

Η σχέση των δυο χωρών, ιστορικά εταίρων-κλειδιών σε στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο στην περιοχή, βρίσκεται πλέον σήμερα στο ναδίρ της.