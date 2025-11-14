Στα χνάρια της Ρωσίας το Καζακστάν με νέο νόμο κατά της «ΛΟΑΤΚΙ προπαγάνδας»

Το κοινοβούλιο του Καζακστάν ενέκρινε την Πέμπτη (13/11) σε πρώτη φάση νέο πακέτο περιοριστικών ρυθμίσεων για την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, την ώρα που ο πρόεδρος Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγεφ βρισκόταν στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το νομοσχέδιο, που προωθείται από την κυβερνώσα παράταξη, προβλέπει απαγόρευση της «διάδοσης πληροφοριών που περιέχουν προπαγάνδα παιδοφιλίας ή/και μη παραδοσιακού σεξουαλικού προσανατολισμού» σε δημόσιους χώρους, στα μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο. Η αιτιολόγηση που συνοδεύει την πρόταση είναι η «προστασία των παιδιών από επιβλαβές περιεχόμενο».

Το Μέτζιλς (η κάτω Βουλή) ενέκρινε την πρόταση την Τετάρτη· για να αποκτήσει ισχύ νόμου, απαιτείται και η έγκριση της Γερουσίας. Η χρονική συγκυρία δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς το περιεχόμενο του νομοσχεδίου ευθυγραμμίζεται με τον ρωσικό νόμο του 2022 περί απαγόρευσης ΛΟΑΤΚΙ «προπαγάνδας», ο οποίος απαγορεύει κάθε δημόσια παρουσίαση ομόφυλων σχέσεων ως «φυσιολογικών».

Αντιδράσεις από την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και οργανώσεις δικαιωμάτων

Ακτιβιστές στο Καζακστάν κατηγορούν την κυβέρνηση ότι υιοθετεί ρωσικής έμπνευσης μέτρα και υπονομεύει τη συνταγματική προστασία των δικαιωμάτων.

«Είμαστε ανεξάρτητη δημοκρατία ή αποικία της Ρωσίας;» διερωτήθηκε η ακτιβίστρια Ζανάρ Σεκερμπάγεβα σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, υπενθυμίζοντας ότι το σύνταγμα θεμελιώνει ίσα δικαιώματα για όλους.

Διεθνείς οργανώσεις, μεταξύ των οποίων το Human Rights Watch και επτά ακόμη φορείς, προειδοποιούν ότι οι ρυθμίσεις «παραβιάζουν κατάφωρα» τις διεθνείς δεσμεύσεις του Καζακστάν, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των παιδιών στην πληροφόρηση, στην υγεία και στην εκπαίδευση.

Η Μαρί Στρούδερς της Amnesty International σχολίασε ότι το νομοσχέδιο «δεν αφορά την προστασία των παιδιών, αλλά την εμπέδωση του στιγματισμού, του φόβου και της λογοκρισίας».

Οργανώσεις όπως το EuroCentralAsian Lesbian Community κάνουν λόγο για «προσπάθεια αποανθρωποποίησης» της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και για υιοθέτηση ακροδεξιών, φιλορωσικών αφηγημάτων που διαχέονται στην Κεντρική Ασία.

Το αν το νομοσχέδιο θα εγκριθεί οριστικά από τη Γερουσία παραμένει ανοιχτό, ωστόσο η διαδικασία έχει ήδη εντείνει τις ανησυχίες για περαιτέρω περιορισμούς δικαιωμάτων σε μια χώρα που διατηρεί στενούς στρατηγικούς δεσμούς με τη Μόσχα.

Με πληροφορίες από CNN