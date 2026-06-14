Στα δικαστήρια η Τάιρα Μπανκς και το Netflix για το «America’s Next Top Model»

Η Τάιρα Μπανκς κατέθεσε αγωγή κατά του Netflix για δυσφήμιση, υποστηρίζοντας ότι η πλατφόρμα παραποίησε τις δηλώσεις της σε ντοκιμαντέρ για το «America’s Next Top Model» και δημιούργησε μια ψευδή εικόνα για τον ρόλο της στην εκπομπή.

Η αγωγή κατατέθηκε το Σάββατο και αφορά τη σειρά ντοκιμαντέρ «Reality Check: Inside America’s Next Top Model», η οποία εξετάζει τόσο την επιτυχία όσο και τις πιο αμφιλεγόμενες στιγμές του δημοφιλούς ριάλιτι μοντέλων.

Σύμφωνα με τη Μπανκς, οι παραγωγοί χρησιμοποίησαν επιλεκτικά αποσπάσματα από πολύωρη συνέντευξή της, απομονώνοντάς τα από το αρχικό τους πλαίσιο ώστε να υποστηρίξουν ένα αφήγημα που, όπως υποστηρίζει, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Η ίδια αναφέρει στην αγωγή ότι το μοντάζ του ντοκιμαντέρ αφήνει να εννοηθεί πως γνώριζε περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης διαγωνιζόμενης κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και είτε το αγνόησε είτε προσπάθησε να το αποφύγει όταν κλήθηκε να το σχολιάσει.

Η Μπανκς απορρίπτει κατηγορηματικά αυτή την εικόνα, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ενημερωθεί για τις συγκεκριμένες καταγγελίες πριν από τη συνέντευξή της και ότι οι απαντήσεις της παρουσιάστηκαν με παραπλανητικό τρόπο.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η πρώην παρουσιάστρια και παραγωγός του «America’s Next Top Model» παραχώρησε συνέντευξη διάρκειας περίπου τρεισήμισι ωρών χωρίς να θέσει περιορισμούς στα θέματα που θα συζητούνταν.

Ωστόσο, όπως ισχυρίζεται, στο τελικό ντοκιμαντέρ χρησιμοποιήθηκαν μόλις 16 λεπτά από το υλικό.

Η αγωγή υποστηρίζει ότι οι δημιουργοί της σειράς συνέδεσαν συγκεκριμένες απαντήσεις της με ερωτήσεις που δεν είχαν τεθεί ποτέ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, δημιουργώντας την εντύπωση ότι απέφευγε να απαντήσει σε καταγγελίες πρώην διαγωνιζόμενης.

Τάιρα Μπανκς: Η υπόθεση που βρίσκεται στο επίκεντρο

Στο επίμαχο τμήμα του ντοκιμαντέρ εμφανίζεται η πρώην διαγωνιζόμενη Σάντι Σάλιβαν, η οποία υποστηρίζει ότι υπέστη σεξουαλική επίθεση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του δεύτερου κύκλου του «America’s Next Top Model».

Σύμφωνα με την αγωγή, η Μπανκς δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τους ισχυρισμούς της Σάλιβαν και δεν γνώριζε ότι το θέμα θα αποτελούσε μέρος της συνέντευξης ή του ντοκιμαντέρ.

Η ίδια αναφέρει ότι σέβεται την εμπειρία και το δικαίωμα της πρώην διαγωνιζόμενης να μιλήσει δημόσια, υποστηρίζει όμως ότι οι παραγωγοί επέλεξαν να μην την ενημερώσουν για όσα επρόκειτο να προβληθούν.

Κατά την πλευρά της Μπανκς, το τελικό αποτέλεσμα άφηνε να εννοηθεί ότι γνώριζε τις καταγγελίες και προσπαθούσε να αποφύγει να τις σχολιάσει, κάτι που η ίδια χαρακτηρίζει «κατασκευή» μέσω επιλεκτικού μοντάζ.

Το Netflix δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής την υπόθεση.

Ζητά αποζημίωση για τη ζημιά στην εικόνα της

Η Μπανκς υποστηρίζει ότι το ντοκιμαντέρ προκάλεσε σοβαρή βλάβη στη δημόσια εικόνα και την επαγγελματική της φήμη, τις οποίες, όπως αναφέρει, έχτιζε επί δεκαετίες.

Στην αγωγή γίνεται λόγος για απώλεια επιχειρηματικών ευκαιριών και εισοδημάτων, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται συγκεκριμένο ποσό αποζημίωσης.

Παράλληλα, η πλευρά της υποστηρίζει ότι επηρεάστηκε ακόμη και η δραστηριότητα της εταιρείας παγωτού που διατηρεί στην Αυστραλία, καθώς οι διαδικτυακές αξιολογήσεις της επιχείρησης παρουσίασαν σημαντική πτώση μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ.

Το «America’s Next Top Model» προβλήθηκε για πρώτη φορά το 2003 και ολοκλήρωσε την πορεία του το 2018, ύστερα από 24 κύκλους. Στο ίδιο το ντοκιμαντέρ, η Μπανκς εμφανίζεται να δηλώνει ότι θα την ενδιέφερε η επιστροφή της εκπομπής για έναν ακόμη κύκλο, αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ανακοινώσεις για πιθανή αναβίωσή της.

Σύμφωνα με την αγωγή, η συζήτηση γύρω από την κληρονομιά και την επίδραση της εκπομπής έχει πλέον επισκιαστεί από κατηγορίες τις οποίες, όπως υποστηρίζει η Μπανκς, δεν της δόθηκε ποτέ η ευκαιρία να αντικρούσει.

Με πληροφορίες από NBC News