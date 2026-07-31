Σρι Λάνκα: Καταδικάστηκαν σε θάνατο ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας και ο γραμματέας του υπ. Άμυνας για τις πολύνεκρες ισλαμιστικές επιθέσεις του 2019

Ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας της Σρι Λάνκα, Πουτζίτ Τζαγιασουντάρα, και ο πρώην ανώτατος αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας, Χεμασίρι Φερνάντο, καταδικάστηκαν σε θάνατο την Παρασκευή για τις βομβιστικές επιθέσεις της Κυριακής του Πάσχα το 2019,

Στις επιθέσεις είχαν χάσει τη ζωή τους 279 άνθρωποι, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το Ειδικό Μόνιμο Δικαστήριο (Permanent Trial-at-Bar) έκρινε τους δύο κατηγορούμενους ενόχους για πολλαπλές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η αποτυχία αποτροπής των επιθέσεων παρά τις προειδοποιήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών, η εγκληματική παράβαση καθήκοντος, η ανθρωποκτονία και η απόπειρα ανθρωποκτονίας, μετέδωσε ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός Ada Derana.

Οι δικηγόροι του Φερνάντο, ο οποίος είχε διατελέσει γραμματέας του υπουργείου Άμυνας, και του Τζαγιασουντάρα δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για να σχολιάσουν την απόφαση.

Sri Lankan court sentences former Police Chief Pujith Jayasundara to death for criminal negligence that allowed Daesh-inspired bomb attacks in 2019, killing more than 260 peoplehttps://t.co/U1JfEbLuWr — Arab News (@arabnews) July 31, 2026

Σρι Λάνκα: Οι δύο πρώην αξιωματούχοι είχαν αθωωθεί για τις ίδιες κατηγορίες το 2022

Η Σρι Λάνκα διατηρεί τη θανατική ποινή στη νομοθεσία της, ωστόσο εφαρμόζει εδώ και πολλά χρόνια ένα άτυπο μορατόριουμ στις εκτελέσεις, με αποτέλεσμα οι θανατικές καταδίκες να μετατρέπονται συνήθως σε ισόβια κάθειρξη.

Οι δύο πρώην αξιωματούχοι είχαν αθωωθεί για τις ίδιες κατηγορίες το 2022 από τριμελές σώμα του Ανώτατου Δικαστηρίου. Ωστόσο, νέα δίκη ξεκίνησε τον Μάρτιο, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο διέταξε την επανεκδίκαση της υπόθεσης.

Ο πρόεδρος της Σρι Λάνκα, Ανουρά Κουμάρα Ντισανάγιακε, ο οποίος εξελέγη το 2024, έχει δεσμευτεί ότι θα λογοδοτήσουν όσοι ευθύνονται για παρανομίες.

Οι επιθέσεις της 21ης Απριλίου 2019 είχαν στόχο τρεις εκκλησίες και τρία ξενοδοχεία. Οι βομβιστικές επιθέσεις, οι φονικότερες στη σύγχρονη ιστορία της Σρι Λάνκα, τραυμάτισαν επίσης περίπου 500 ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους ανήκαν στη χριστιανική μειονότητα της νησιωτικής χώρας.

Με πληροφορίες από Reuters