Σρι Λάνκα: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέπεμπε μαθητές σε site γνωριμιών

Σε ποινική και εσωτερική έρευνα προχώρησαν οι αρχές της Σρι Λάνκα, μετά την αποκάλυψη ότι υπερσύνδεσμος σε σχολικό πρόγραμμα εκμάθησης αγγλικών για παιδιά 11 και 12 ετών οδηγούσε σε ιστότοπο γνωριμιών για άνδρες.

Το υπουργείο Παιδείας κατέθεσε μήνυση και ξεκίνησε άμεσα εσωτερικό έλεγχο, με τον αρμόδιο υπουργό Ναλάκα Καλουγουέγουε να κάνει λόγο για πιθανή δολιοφθορά. Όπως δήλωσε, εξετάζεται το ενδεχόμενο η υπόθεση να συνδέεται με προσπάθεια υπονόμευσης ή καθυστέρησης των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων.

Το επίμαχο πρόγραμμα ενθάρρυνε τους μαθητές να αλληλογραφήσουν με πραγματικά πρόσωπα ώστε να εξασκήσουν τα αγγλικά τους, παραπέμποντάς τους στον ιστότοπο buddy.net. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος σύνδεσμος δεν αφορούσε εκπαιδευτική πλατφόρμα αλλά ιστοσελίδα γνωριμιών για ομοφυλόφιλους άνδρες – γεγονός ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς οι σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου παραμένουν ποινικά κολάσιμες στη Σρι Λάνκα, με ποινές που φτάνουν έως και τα 10 χρόνια κάθειρξης.

Οι αρχές ζήτησαν από τη Ρυθμιστική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών να μπλοκάρει άμεσα την πρόσβαση στον ιστότοπο μέσω των παρόχων της χώρας.

Παράλληλα, η σελίδα που περιείχε τον προβληματικό υπερσύνδεσμο αφαιρέθηκε από τα περίπου 400.000 σχολικά εγχειρίδια, τα οποία θα επαναδιανεμηθούν όταν τα σχολεία ανοίξουν ξανά τη Δευτέρα.