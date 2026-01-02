Σπορ αυτοκίνητα και social media: Πώς η Γερμανία ψάχνει νέους στρατιώτες

Με μήνυμα «οι καιροί έχουν αλλάξει», οι Ένοπλες Δυνάμεις της Γερμανίας (Bundeswehr) προσπαθούν να πείσουν, κυρίως, νεαρούς άνδρες ότι ο στρατός μπορεί να είναι μια «σύγχρονη και αξιοπρεπής επαγγελματική επιλογή».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αλλαγής κατεύθυνσης της Γερμανίας, σύμφωνα με τον Guardian, ήταν το περίπτερο στρατολόγησης, που έστησαν οι Bundeswehr στο Essen Motor Show, δίπλα σε σπορ αυτοκίνητα και γουρούνες.

Στο εσωτερικό ενός Panzerhaubitze 2000, ο 20χρονος Τομ ακούει έναν αξιωματικό να εξηγεί τις δυνατότητες ενός από τα πιο προηγμένα οπλικά συστήματα της Ευρώπης. Η εμπειρία δεν είναι απλώς μία επίδειξη ισχύος, αλλά μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας εξοικείωσης μιας κοινωνίας που για δεκαετίες όριζε την ταυτότητά της μέσα από τον μεταπολεμικό πασιφισμό, περιγράφει το βρετανικό μέσο ενημέρωσης.

Γερμανία: Ο στόχος της ως προς τις Ένοπλες Δυνάμεις

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, η Γερμανία χρειάζεται να αυξήσει το προσωπικό του επαγγελματικού στρατού κατά περίπου 80.000 άτομα, φτάνοντας τους 260.000 μέσα στην επόμενη δεκαετία, ενώ και οι έφεδροι θα πρέπει να ενισχυθούν κατά 140.000. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη προσπάθεια στελέχωσης εδώ και δεκαετίες.

Η αλλαγή στρατηγικής συνοδεύεται από εκτεταμένη δημόσια καμπάνια: περίπτερα σε αθλητικούς χώρους, σούπερ μάρκετ, εκδηλώσεις, ακόμη και ειδικές «ημέρες γνωριμίας» σε στρατόπεδα.

Ο στόχος είναι διπλός: να προσελκυστούν εθελοντές και να αλλάξει η κοινωνική εικόνα του στρατιώτη - όχι ως «πολεμοχαρούς», αλλά ως πολίτη με στολή.

Γερμανία: Τι αλλάζει για τους 18χρονους

Υπενθυμίζεται πως μετά από ψήφισμα κυβερνητικού νομοσχεδίου, από την 1η Ιανουαρίου και έπειτα, όλοι οι νέοι άνδρες που κλείνουν τα 18 θα υποχρεώνονται να συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο για τη διαθεσιμότητά τους σε περίπτωση στρατιωτικής ανάγκης.

Σε περίπου δύο χρόνια θα προβλέπεται και υποχρεωτικός ιατρικός έλεγχος, ώστε το κράτος να γνωρίζει ποιοι είναι διαθέσιμοι σε σενάριο γενικευμένης σύγκρουσης.

Όπως επισημαίνει το βρετανικό μέσο ενημέρωσης, η Γερμανία, για να ενισχύσει τις Ένοπλες Δυνάμεις της, σκοπεύει να αυξήσει τους μισθούς στους ενόπλους, να επιδοτήσει διπλώματα οδήγησης, ξένες γλώσσες και επαγγελματικά προσόντα, τα οποία σύμφωνα με τους ίδιους, θα είναι «χρήσιμα και εκτός στρατού».

Ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλάζει τα δεδομένα

Πολλοί νέοι συνδέουν ευθέως τη στροφή αυτή με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. «Μετά την επίθεση του Βλαντίμιρ Πούτιν το 2022, έγινε ξεκάθαρο πόσο απαραίτητη είναι η άμυνα», λέει ο 21χρονος Λούκα, ειδικός στον τομέα της πληροφορικής. Δεν θέλει να πολεμήσει εκτός συνόρων, αλλά δηλώνει έτοιμος «να υπερασπιστεί τη Γερμανία».

Την ίδια στιγμή, αυξάνονται και οι νέοι που σπεύδουν προληπτικά να δηλώσουν αντιρρησίες συνείδησης, σε περίπτωση επαναφοράς της υποχρεωτικής θητείας. Η κοινωνία εμφανίζεται διχασμένη: πάνω από το 50% των Γερμανών στηρίζει την επιστροφή της στράτευσης, αλλά 63% των νέων την απορρίπτει.

Για πολλούς γονείς, όπως η Τζένιφερ Σλάιχερ που παρακολουθεί τον πεντάχρονο γιο της να σκαρφαλώνει σε στρατιωτικό όχημα, το δίλημμα είναι επώδυνο αλλά αναπόφευκτο. «Ως μητέρα είναι δύσκολο. Αλλά αν χρειαστεί, οι ίδιοι κανόνες πρέπει να ισχύουν για όλους», λέει.

Στο τέλος της ημέρας, η εικόνα ενός στρατού που στρατολογεί σε εμπορικές εκθέσεις αυτοκινήτων συνοψίζει τη νέα πραγματικότητα: μια Γερμανία που επανεξετάζει τον ρόλο της, επενδύει δισεκατομμύρια στην άμυνα και προετοιμάζεται για έναν κόσμο όπου η ειρήνη δεν θεωρείται πια δεδομένη.

Με πληροφορίες από The Guardian