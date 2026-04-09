Σπάνια αναφορά Μελάνια Τραμπ: «Δεν είμαι θύμα του Έπσταϊν, ούτε ήμασταν φίλοι»

Η Μελάνια Τραμπ αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε σύνδεσή της με τον Τζέφρι Έπσταϊν, σε μια σπάνια δημόσια τοποθέτησή της από τον Λευκό Οίκο.

Στην ομιλία της από τον Λευκό Οίκο, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ μίλησε για προσπάθειες που έχουν στόχο να «συκοφαντήσουν» τη φήμη της διαδίδοντας «ψέματα» για εκείνη και τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή.



«Ποτέ δεν είχα γνώση για την κακοποίηση των θυμάτων του Έπσταϊν», υποστήριξε, επιμένοντας ότι δεν ήταν φίλη με τον Έπσταϊν, δεν πέταξε ποτέ με το ιδιωτικό του αεροπλάνο, ούτε επισκέφθηκε το ιδιωτικό του νησί.

«Τα ψέματα που με συνδέουν με τον διασυρμένο Τζέφρι Έπσταϊν πρέπει να σταματήσουν σήμερα», δήλωσε η Μελάνια Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι ουδέποτε είχε οποιαδήποτε σχέση μαζί του ή με τη συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξουελ. Όπως σημείωσε, η μόνη επαφή που είχε με τη Μάξουελ περιοριζόταν σε περιστασιακή αλληλογραφία.

«Δεν είμαι θύμα του Έπσταϊν», ανέφερε επίσης η Μελάνια Τραμπ και πρόσθεσε: «Δεν υπήρξα ποτέ φίλη με τον Έπσταϊν. Ο Ντόναλντ κι εγώ προσκαλούμασταν κατά καιρούς στα ίδια πάρτι με τον Έπσταϊν, καθώς η σύμπτωση κοινωνικών κύκλων είναι συνηθισμένη στη Νέα Υόρκη και στο Παλμ Μπιτς».

«Για να είμαι σαφής, δεν είχα ποτέ καμία σχέση με τον Έπσταϊν ή τη συνεργάτιδά του, [Γκισλέιν] Μάξουελ».», τόνισε, ενώ παράλληλα κάλεσε το Κογκρέσο να διοργανώσει ακροάσεις που θα επιτρέψουν στα θύματά του να καταθέσουν στο Καπιτώλιο.



Με πληροφορίες από Reuters