Σούζαν Σόμερς: Πέθανε η ηθοποιός, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο 

Έφυγε από τη ζωή, έπειτα από μάχη δεκαετιών με τον καρκίνο, η διάσημη Αμερικανίδα ηθοποιός, συγγραφέας και «γκουρού» της γυμναστικής, Σούζαν Σόμερς, σε ηλικία 76 ετών.

«Η οικογένειά της συγκεντρώθηκε για να γιορτάσει τα 77α γενέθλιά της, αντίθετα όμως θα γιορτάσουν την εξαιρετική ζωή της και θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τα εκατομμύρια των θαυμαστών και των οπαδών της που την αγάπησαν πολύ», γράφει η ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε στα μέσα ενημέρωσης από τον ατζέντη της ηθοποιού.

Ποια ήταν η ηθοποιός Σούζαν Σόμερς

Η Σούζαν Σόμερς, έκανε τα πρώτα βήματά της ως ηθοποιός στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές του 1970, ξεκινώντας την καριέρα της με μικρούς ρόλους σε τηλεοπτικές σειρές, όπως το The Love Boat και το One Day at a Time πριν πάρει το ρόλο της Chrissy Snow στο Three's Company το 1977.

Εκεί αναδείχτηκε και πρωταγωνίστησε στις πέντε από τις οκτώ σεζόν, πριν απολυθεί έπειτα από μια διαμάχη για την αμοιβή. Μετά από ένα τηλεοπτικό διάλειμμα, επέστρεψε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με πρωταγωνιστικό ρόλο στο Step by Step, το οποίο προβλήθηκε για επτά σεζόν.

Οι μετέπειτα τηλεοπτικές της εμφανίσεις, περιελάμβαναν τη συμμετοχή στο Candid Camera, το δικό της talk show- «The Suzanne Show»- και ένα πέρασμα από το διάσημο σόου Dancing with the Stars.

Παράλληλα, η οικογένειά της δημιούργησε μια αυτοκρατορία στον χώρο της γυμναστικής πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, εμφανιζόμενοι σε διαφημίσεις για όργανα γυμναστικής και κυκλοφορώντας πολλά βιβλία αυτοβοήθειας σε θέματα όπως η ευεξία και η απώλεια βάρους, ενώ το 2019 δημιούργησε το δικό της brand ομορφιάς.

Στα 50 της, διαγνώστηκε για πρώτη φορά με επιθετική μορφή καρκίνου του μαστού, κάτι που ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Ιούλιο, αφού βρισκόταν σε ύφεση. «Ξέρω πώς να φοράω τον εξοπλισμό μάχης και είμαι μαχήτρια», είχε γράψει στο Instagram.

Η κηδεία της θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο την επόμενη εβδομάδα.

Με πληροφορίες από BBC