Σουρινάμ: Άνδρας μαχαίρωσε μέχρι θανάτου εννέα ανθρώπους - Ανάμεσά τους και τα παιδιά του

Ένας άνδρας μαχαίρωσε μέχρι θανάτου εννέα ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών, χθες βράδυ Σαββάτου στο ανατολικό Παραμαρίμπο, πρωτεύουσα του Σουρινάμ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το Σουρινάμ αποτελεί μία μικρή ολλανδόφωνη χώρα στη Νότια Αμερική. Ο δράστης τραυματίστηκε και συνελήφθη, σύμφωνα με τις αρχές.

Σύμφωνα με την πρόεδρο του Σουρινάμ, Γιένιφερ Χέερλινγκς-Σίμονς, ο άνδρας σκότωσε «τα ίδια του τα παιδιά» καθώς και γείτονές του.

Η άγρια δολοφονία τεσσάρων ενηλίκων και πέντε παιδιών

«Τη νύχτα του Σαββάτου 27ης Δεκεμβρίου προς Κυριακή 28η Δεκεμβρίου, ένας άνδρας σκότωσε (...) τέσσερις ενήλικες και πέντε παιδιά με ένα αιχμηρό αντικείμενο. Ένα έκτο παιδί και ένας ενήλικας τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν» στο νοσοκομείο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Η αστυνομία της Ανατολικής Περιφέρειας, μόλις έφτασε στο σημείο, αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει πυροβόλα όπλα για να συλλάβει τον ύποπτο, ο οποίος επιτέθηκε σε αστυνομικούς με αιχμηρό αντικείμενο. Αυτός υπέστη τραύματα από πυροβολισμούς στα πόδια. Μεταφέρθηκε και αυτός με ασθενοφόρο στα επείγοντα για να λάβει ιατρική περίθαλψη και παραμένει υπό αστυνομική φρούρηση», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πραγματικές συνθήκες αυτής της τραγικής επίθεσης θα ακολουθήσουν», συμπλήρωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης που επισκέφθηκαν τον τόπο του συμβάντος στο Κομενβίνιε, ανατολικά της πρωτεύουσας και μίλησαν με γείτονες, ο άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας. Ανέφεραν επίσης ότι τέσσερα από τα παιδιά που σκοτώθηκαν ήταν δικά του παιδιά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ