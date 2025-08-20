Σουηδία: Ολοκληρώθηκε η μεταφορά της εκκλησίας αλλά οι κάτοικοι αντιδρούν - «Κατέστρεψαν όλη την πόλη»

Η εντυπωσιακή εκκλησία της Κιρούνα, που θεωρείται ένα από τα ωραιότερα κτίρια στη Σουηδία, έφτασε σήμερα στη νέα τοποθεσία της.

Έτσι, η διήμερη «περιφορά» πάνω σε μια ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, προκειμένου να επεκταθεί ένα ορυχείο σιδήρου, τελείωσε.

Η εκμετάλλευση αυτού του ορυχείου, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη, από τη σουηδική εταιρεία LKAB, αυξάνει τον κίνδυνο κατολισθήσεων και καθιζήσεων σε ορισμένες ζώνες. Για αυτόν τον λόγο, η εκκλησία από κόκκινο ξύλο, όπως εξάλλου και η κοινότητα όπου βρισκόταν, ήταν υποχρεωμένη να μετακομίσει.

Η εταιρεία είχε προτείνει να αποζημιώσει οικονομικά όσους επηρεάζονται από αυτήν την αναγκαστική μετεγκατάσταση ή να τους χτίσει νέα σπίτια. Επέλεξε όμως να μεταφέρει την Κιρούνα Κίρκα, την επιβλητική λουθηρανική εκκλησία βάρους 672 τόνων, χωρίς να την διαλύσει, σε ένα ενιαίο κομμάτι.

Η εκκλησία κατασκευάστηκε το 1912 και η μετακίνησή της σε απόσταση 5 χιλιομέτρων ήταν ένα τεχνικό επίτευγμα: τοποθετήθηκε ολόκληρη πάνω σε τηλεχειριζόμενες πλατφόρμες που κινούνταν με ταχύτητα 500 μέτρων την ώρα.

Το εγχείρημα μεταδόθηκε απευθείας από τη σουηδική τηλεόραση. Ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης και ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα νωρίς σήμερα το απόγευμα. Η Κιρούνα Κίρκα βρίσκεται πλέον δίπλα στο κοιμητήριο της ομώνυμης πόλης.

«Όλα εξελίχθηκαν απίστευτα καλά» είπε ο επικεφαλής της επιχείρησης, Ρόι Γκριφ, μιλώντας στη σουηδική τηλεόραση SVT που μετέδωσε όλο το εγχείρημα.

Την ώρα που η εκκλησία κινούνταν ακόμη, η πάστορας της Κιρούνα Λένα Τιάρνμπεργκ τέλεσε λειτουργία σε ένα «λααβού», μια παραδοσιακή καλύβα των αυτοχθόνων Σάμι.

Η «μετανάστευση» της εκκλησίας προκάλεσε ζωηρό ενδιαφέρον και την παρακολούθησε ένα πλήθος 10.000 τουριστών που πήγαν στην περιοχή για τον σκοπό αυτόν.

Παρών ήταν και ο βασιλιάς Κάρολος Γουσταύος, ο οποίος συνομίλησε με έναν από τους υπευθύνους του εγχειρήματος, τον Αργεντινό Σεμπαστιάν Ντρούκερ. Ο βασιλιάς συμμετείχε επίσης σε μια προσπάθεια να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ συμμετοχής σε ένα «κιρκαφέ» - μια παράδοση που θέλει το εκκλησίασμα να συγκεντρώνεται για καφέ μετά τη λειτουργία ή στο διάλειμμά της.

Η διαδικασία μετεγκατάστασης της πόλης έχει ξεκινήσει εδώ και δεκαετίες και αναμένεται ότι θα διαρκέσει ακόμη πολλά χρόνια. Το νέο κέντρο της Κιρούνα εγκαινιάστηκε επισήμως τον Σεπτέμβριο του 2022.

Σουηδία: Αντιδράσεις κατά της εταιρείας που διαχειρίζεται το ορυχείο

Πολλοί κάτοικοι ωστόσο, επικρίνουν την εταιρεία LKAB γιατί «κατέστρεψε όλη την πόλη και μετά οργάνωσε μια τεράστια λαϊκή γιορτή για τους κατοίκους», όπως είπε χαρακτηριστικά ο Μάγκνους Φρέντρικσον.

«Είναι σαν να μας είπαν, πάρτε λίγο χώρο για να ξαναφτιάξετε την Κιρούνα και εμείς θα συνεχίσουμε να βγάζουμε δισεκατομμύρια», σχολίασε ο Άλεξ Γιόχανσον, που μαζί με τον Φρέντρικσον μεταδίδει ένα podcast με τις τοπικές ειδήσεις της Κιρούνα. Και οι δύο πάντως αισθάνθηκαν ανακούφιση που σώθηκε η εκκλησία.

Μόνο η μετακίνηση της εκκλησίας, που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την LKAB, θα κοστίσει 500 εκατομμύρια κορώνες (44,8 εκατ. ευρώ).

H επιβλητική εκκλησία, σχεδιασμένη από τον Σουηδό αρχιτέκτονα Γκούσταβ Βίκμαν, συνδυάζει διάφορες αρχιτεκτονικές επιρροές και περιλαμβάνει μοτίβα εμπνευσμένα από τους Σάμι, τους ιθαγενείς της περιοχής, που κοσμούν τα στασίδια.

Στο νεογοτθικό εξωτερικό της ξεχωρίζουν οι κεκλιμένες στέγες, ενώ σε κάθε πλευρά της εκκλησίας υπάρχουν παράθυρα. Στο εσωτερικό της υπάρχουν στοιχεία ρομαντισμού καθώς και ένα εικονοστάσιο ζωγραφισμένο από τον πρίγκιπα Ευγένιο της Σουηδίας (1865-1947) που εικονίζει ένα τοπίο με παστέλ χρώματα εμπνευσμένο από τα ταξίδια του στην Τοσκάνη και τη νοτιοδυτική Σουηδία.

Τα παράθυρα της εκκλησίας, από χειροποίητο γυαλί, αφαιρέθηκαν πριν ξεκινήσει η μεταφορά της. Το κωδωνοστάσιο, που ήταν ξεχωριστό κτίσμα, δίπλα στην εκκλησία, θα μεταφερθεί την επόμενη εβδομάδα.

Η LKAB, που εξορύσσει σίδηρο σε βάθος 1.365 μέτρων στην Κιρούνα, ανακοίνωσε το 2023 ότι εντόπισε το μεγαλύτερο κοίτασμα σπάνιων γαιών στην Ευρώπη δίπλα στο ορυχείο της. Οι σπάνιες γαίες είναι κρίσιμης σημασίας για την πράσινη μετάβαση, καθώς χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων.