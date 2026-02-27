Σουηδία: Ο πρωθυπουργός δεν αποκλείει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων σε περίπτωση πολέμου

Αλλαγή σκηνικού μπορεί να υπάρχει στον τομέα των πυρηνικών όπλων σε περίπτωση πολέμου, ανέφερε ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον.

Όταν ρωτήθηκε σήμερα για την πιθανότητα ανάπτυξης γαλλικών πυρηνικών όπλων στη Σουηδία, ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Έχουμε ένα σαφές στρατιωτικό δόγμα» με βάση το οποίο «δεν έχουμε μόνιμη παρουσία ξένων δυνάμεων στο σουηδικό έδαφος, εν καιρώ ειρήνης».

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού της Σουηδίας

Σύμφωνα με τον Κρίστερσον «το δόγμα αυτό ισχύει» και επομένως η ανάπτυξη γαλλικών πυρηνικών όπλων στη Σουηδία «δεν αποτελεί επιλογή».

Στην περίπτωση όμως «ενός πολέμου που, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, θα μας επηρέαζε, τότε η κατάσταση θα ήταν εντελώς διαφορετική», πρόσθεσε κατά την επίσκεψή του στο Μάλμε, όπου έχει ελλιμενιστεί το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle.

Η Σουηδία έβαλε τέλος στη στρατιωτική ουδετερότητά της, που ίσχυε επί δύο αιώνες, και τον Μάρτιο του 2024 εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το 2022.

Οι ΗΠΑ και η Ρωσία διαθέτουν χιλιάδες πυρηνικές κεφαλές όμως στην Ευρώπη μόνο η Γαλλία και η Βρετανία είναι πυρηνικές δυνάμεις. Από κοινού, οι δύο χώρες διαθέτουν μερικές εκατοντάδες πυρηνικές κεφαλές.

Επαναλαμβάνοντας ότι το σουηδικό στρατιωτικό δόγμα δεν επιτρέπει την ανάπτυξη ξένων στρατιωτών στο έδαφος της χώρας, ο Κρίστερσον σχολίασε ότι «εφόσον η Ρωσία διαθέτει πυρηνικά όπλα στη γειτονιά μας, είναι καλό που δύο ευρωπαϊκές δημοκρατίες (σ.σ. η Γαλλία και η Βρετανία) διαθέτουν επίσης πυρηνικά όπλα».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ