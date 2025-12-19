Σουηδία: «Μη αποδεκτή» κρίθηκε η μήνυση του Τζούλιαν Ασάνζ στο Ίδρυμα Νόμπελ για την Ματσάδο

Η αστυνομία της Σουηδίας ανακοίνωσε ότι δεν θα διενεργήσει έρευνα, μετά την καταγγελία που υπέβαλε ο ιδρυτής της WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ.

Η καταγγελία του Ασάνζ αφορούσε την απόφαση του Ιδρύματος Νόμπελ να απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης στην ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Ο Ασάνζ υποστηρίζει ότι η απόφαση αυτή είναι αντίθετη με τους όρους που έθεσε στη διαθήκη του ο Άλφρεντ Νόμπελ, καθώς η Ματσάδο στηρίζει τις εχθρικές ενέργειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Έτσι, υποστηρίζει ότι το φετινό βραβείο συνιστά, κατά το σουηδικό δίκαιο, «κατάχρηση πόρων και διευκόλυνση εγκλημάτων πολέμου».

Δεν ευσταθούσε η καταγγελία του Ασάνζ για αδίκημα

Σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που απευθυνόταν στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο αστυνομικός επιθεωρητής Ρίκαρντ Έκμαν ανέφερε ότι η μήνυση «δεν είναι αποδεκτή». Διότι, όπως επισημαίνει, δεν περιείχε καμία πληροφορία που να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι διαπράχθηκε κάποιο αδίκημα.

«Αφού αποφασίστηκε να μην ξεκινήσει προκαταρκτική, καμία έρευνα δεν θα γίνει με βάση αυτήν τη μήνυση», πρόσθεσε.

Η Επιτροπή Νόμπελ της Νορβηγίας απένειμε το βραβείο στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο για τις προσπάθειες που καταβάλλει για τη δημοκρατική μετάβαση στη Βενεζουέλα.

Ο Νόμπελ στη διαθήκη του όριζε ότι το βραβείο θα πρέπει να δίνεται σε όποιον παρέχει τη μεγαλύτερη υπηρεσία «για την αδελφοσύνη των λαών, την κατάργηση ή τη μείωση των μόνιμων στρατών και τη διοργάνωση και προώθηση ειρηνευτικών συνόδων».

Ο Ασάνζ ζητούσε επίσης να «παγώσει» το ποσό του 1,18 εκατ. ευρώ που θα δοθεί στη Ματσάδο.