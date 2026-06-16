Σουηδία: Καταδικάστηκε 61χρονος που εξανάγκαζε τη σύζυγό του να συνευρίσκεται με 120 άνδρες

Σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και πέντε μηνών καταδικάστηκε στη Σουηδία ένας 61χρονος άνδρας, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τον εξαναγκασμό της συζύγου του να παρέχει σεξουαλικές υπηρεσίες σε περισσότερους από 120 άνδρες έναντι χρηματικής αμοιβής.

Η υπόθεση εκδικάστηκε στην πόλη Χέρνεσαντ, στην ανατολική Σουηδία, με το δικαστήριο να καταλήγει ότι ο κατηγορούμενος ασκούσε συστηματικό έλεγχο στη γυναίκα μέσω απειλών, παρακολούθησης και εκφοβισμού.

Ο 61χρονος κρίθηκε ένοχος για απόπειρα βιασμού, μαστροπεία σε επιβαρυντική μορφή, σωματική βία και απειλές σε βάρος της συζύγου του.

Παρότι ο ίδιος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι απλώς βοηθούσε στην οργάνωση συναινετικών συναντήσεων, το δικαστήριο υιοθέτησε την επιχειρηματολογία της εισαγγελίας, κρίνοντας ότι εκμεταλλεύτηκε τη σύζυγό του με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η δράση του ξεκίνησε το 2022 και συνεχίστηκε μέχρι τον Οκτώβριο του 2025, όταν η γυναίκα κατήγγειλε την υπόθεση στις αρχές.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο άνδρας χρησιμοποιούσε ναρκωτικές ουσίες, την απομονωμένη τοποθεσία της κατοικίας τους και το περιορισμένο κοινωνικό περιβάλλον της συζύγου του προκειμένου να τη χειραγωγεί και να τη διατηρεί υπό τον έλεγχό του.

Καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιξαν και οι κάμερες παρακολούθησης που είχαν τοποθετηθεί στο σπίτι, ορισμένες από τις οποίες κατέγραφαν ακόμη και σεξουαλικές πράξεις.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στη Σουηδία και έχει συγκριθεί από ορισμένα μέσα ενημέρωσης με την υπόθεση του Ντομινίκ Πελικό στη Γαλλία, η οποία είχε συγκλονίσει τη χώρα τα προηγούμενα χρόνια.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση και τι αποφάσισε το δικαστήριο

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στη δίκη, η γυναίκα κατάφερε τελικά να διαφύγει από το σπίτι όπου ζούσε με τον σύζυγό της και να επικοινωνήσει με τις αρχές, οδηγώντας στην αποκάλυψη της υπόθεσης.

Όπως μετέδωσαν σουηδικά μέσα ενημέρωσης, γνώριζε τα σημεία όπου βρίσκονταν οι κάμερες παρακολούθησης μέσα στην κατοικία και εκμεταλλεύτηκε ένα σημείο που δεν καλυπτόταν από αυτές για να απομακρυνθεί χωρίς να γίνει αντιληπτή.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστήριξαν ότι ο 61χρονος δεν περιοριζόταν μόνο στην οργάνωση των συναντήσεων, αλλά είχε ουσιαστικά τον πλήρη έλεγχο της δραστηριότητας, αναζητώντας πελάτες και διαχειριζόμενος το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων και των συνεννοήσεων.

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο κατηγορούμενος επηρέαζε και πίεζε συστηματικά τη σύζυγό του να συμμετέχει στις σεξουαλικές πράξεις, να μεταδίδει περιεχόμενο μέσω διαδικτύου και να δέχεται επιπλέον πελάτες.

Στο σκεπτικό της απόφασης γίνεται αναφορά σε παρατεταμένη ψυχολογική πίεση, εξευτελιστική συμπεριφορά και λεκτική κακοποίηση, στοιχεία που σύμφωνα με το δικαστήριο συνέβαλαν στη διατήρηση του ελέγχου του πάνω στη γυναίκα.

Παράλληλα, το δικαστήριο επιδίκασε στη γυναίκα αποζημίωση ύψους 200.000 σουηδικών κορωνών (περίπου 18.000 ευρώ).

Η έρευνα των αρχών οδήγησε επίσης στον εντοπισμό περίπου 120 ανδρών που φέρονται να είχαν εμπλακεί στην υπόθεση. Ωστόσο, μόνο 29 οδηγήθηκαν τελικά ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Από αυτούς, οι 28 κρίθηκαν ένοχοι για αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών, με το δικαστήριο να καταλήγει ότι είχαν προχωρήσει συνολικά σε 56 τέτοιες συναλλαγές.

Οι ποινές που επιβλήθηκαν ποικίλλουν, με δύο από τους καταδικασθέντες να οδηγούνται στη φυλακή και τους υπόλοιπους να λαμβάνουν ποινές με αναστολή ή να τίθενται υπό επιτήρηση.

Με πληροφορίες από BBC