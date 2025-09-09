Σουηδία: Η υπουργός Υγείας της χώρας κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της πρώτης συνέντευξης Τύπου

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης συνέντευξης Τύπου, της νέας υπουργού Υγείας της Σουηδίας.

Όλα συνέβησαν το πρωί της Τρίτης, στην έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου 2025-2026, όταν ο Σουηδός πρωθυπουργός παρουσίασε τη νέα υπουργό Υγείας της Σουηδίας, Ελισάβετ Λαν.

Η 48χρονη, ξεκίνησε να μιλά στους δημοσιογράφους, σημειώνοντας πως «η σουηδική υγειονομική περίθαλψη είναι υψηλής ποιότητας και το κύριο ζήτημα είναι οι μεγάλες χρόνοι αναμονής. Πρέπει να προχωρήσουμε σε δίκαιη υγειονομική περίθαλψη. Είναι σαφές ότι πρέπει να ενισχύσουμε τον έλεγχο της κυβέρνησης».

Τότε ενώ μιλούσε όπως διακρίνεται και στο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, έχασε τις αισθήσεις της και κατέρρευσε.

Άμεσα η υπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας Έμπα Μπους που καθόταν δίπλα της, έσπευσε να τη βοηθήσει να σηκωθεί και στη συνέχεια την οδήγησαν έξω από τον χώρο της συνέντευξης.

Λίγα λεπτά μετά οι υπουργοί επέστρεψαν, όμως η αίθουσα Τύπου έκλεισε και οι δημοσιογράφοι οδηγήθηκαν σε άλλη αίθουσα συνεδριάσεων.