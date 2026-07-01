Σουηδία: Η Google καλείται να καταβάλει 1,5 δισεκ. δολάρια στην εταιρεία Klarna

Σουηδικό δικαστήριο διέταξε την Google να καταβάλει περίπου 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια στην PriceRunner, μια εταιρεία σύγκρισης τιμών που ανήκει στην Klarna.

Το ποσό αφορά αποζημιώσεις για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.

Η αποζημίωση, -περίπου 14,3 δισεκατομμύρια σε σουηδικές κορώνες- έρχεται εν μέσω αυξανόμενου ελέγχου αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας στην Ευρώπη.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό αποζημίωσης που έχει επιδικάσει σουηδικό δικαστήριο σε υπόθεση ανταγωνισμού, αν και πολύ χαμηλότερο από τα 78 δισεκατομμύρια κορώνες που είχε ζητήσει η PriceRunner, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων.

Η Google καλείται να πληρώσει 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε εταιρεία που ανήκει στην Klarna

«Οι αποζημιώσεις, παρά το γεγονός ότι η PriceRunner δεν πέτυχε απόλυτη επιτυχία με την αγωγή της, είναι αναμφίβολα οι μεγαλύτερες που έχουν επιδικαστεί σε σουηδική υπόθεση ανταγωνισμού», δήλωσε η δικαστικός αξιωματούχος Λίντα Κούλμπεργκ.

Η PriceRunner μήνυσε την Google το 2022, ζητώντας περίπου 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις, ισχυριζόμενη ότι ο αμερικανικός κολοσσός χειραγωγούσε αποτελέσματα αναζήτησης. Τρεις μήνες νωρίτερα, η Google είχε χάσει έφεση κατά προστίμου ύψους 2,42 δισεκατομμυρίων ευρώ που της είχε επιβληθεί από την ΕΕ για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας το 2017, επειδή έδωσε στη δική της υπηρεσία σύγκρισης τιμών αγορών ένα αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι μικρότερων Ευρωπαίων ανταγωνιστών.

Ένας εκπρόσωπος της Google δήλωσε ότι η εταιρεία είχε κάνει αλλαγές στις διαφημίσεις αγορών της από το 2017, οι οποίες λειτουργούν καλά και στηρίζουν θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη για υπηρεσίες σύγκρισης τιμών.

«Δεν συμφωνούμε με την απόφαση του δικαστηρίου, την εξετάζουμε και θα σκεφτούμε για τις νομικές μας επιλογές», τόνισε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού κολοσσού.

Η PriceRunner, η οποία εξαγοράστηκε από τη σουηδική Klarna το 2022, ζήτησε αποζημίωση για τα κέρδη που, σύμφωνα με την ίδια, έχασε στη Βρετανία από το 2008 και στη Σουηδία και τη Δανία από το 2013.

Ενώ η Klarna χαιρέτισε τη δικαστική απόφαση, αυτή είναι εφέσιμη.

Με πληροφορίες από Reuters