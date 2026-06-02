Σουηδία: Χαλαρώνει μερικούς από τους αυστηρούς κανόνες για την απέλαση νέων ενηλίκων

Η κυβέρνηση της Σουηδίας, που αποτελείται από μια συμμαχία δεξιών και ακροδεξιών κομμάτων, ανακοίνωσε ότι θα χαλαρώσει ορισμένους από τους αυστηρούς κανόνες που αφορούν την απέλαση νέων ενηλίκων οι οποίοι μεγάλωσαν στη χώρα αλλά έχασαν το δικαίωμα παραμονής τους όταν ενηλικιώθηκαν.

Η απόφαση αυτή ήρθε έπειτα από έντονες κοινωνικές αντιδράσεις και ενώ οι βουλευτικές εκλογές πλησιάζουν, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν σημαντικό προβάδισμα της αντιπολίτευσης.

Τα τελευταία χρόνια, αρκετές περιπτώσεις νέων ανθρώπων προκάλεσαν έντονη συναισθηματική φόρτιση στη σουηδική κοινή γνώμη. Ανάμεσά τους ήταν οι αδελφές Dony και Darya Javid Gonbadi, ιρανικής καταγωγής, οι οποίες είχαν εγκατασταθεί στη Σουηδία με την οικογένειά τους και είχαν ξεκινήσει σπουδές νοσηλευτικής. Παρόλα αυτά, οι αρχές έκριναν ότι δεν είχαν επαρκείς δεσμούς με τη χώρα και αναγκάστηκαν να φύγουν.

Αντίστοιχα, τα αδέλφια Joseph και Sarah Khonde, που μετακόμισαν στη Σουηδία μετά τον θάνατο της μητέρας τους, έχασαν το δικαίωμα παραμονής τους εξαιτίας γραφειοκρατικών ζητημάτων σχετικά με την υιοθεσία τους.

Η κατάσταση αυτή συνδέεται με μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησαν το 2016, όταν η Σουηδία αντικατέστησε τις μόνιμες άδειες παραμονής με προσωρινές άδειες που απαιτούν συχνή ανανέωση. Όταν οι ανήλικοι πρόσφυγες ή μετανάστες γίνονται 18 ετών, δεν μπορούν πλέον να βασίζονται στην οικογενειακή επανένωση και πρέπει να αποδείξουν ανεξάρτητα ότι δικαιούνται να παραμείνουν στη χώρα.

Από το 2023 οι εξαιρέσεις περιορίστηκαν ακόμη περισσότερο, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση των απελάσεων νέων που είχαν ουσιαστικά μεγαλώσει ως μέλη της σουηδικής κοινωνίας.

Μπροστά στην αυξανόμενη κριτική, η κυβέρνηση αποφάσισε να δημιουργήσει έναν νέο μηχανισμό προστασίας. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, η οικογενειακή επανένωση θα μπορεί να ισχύει μέχρι την ηλικία των 21 ετών, ενώ ορισμένοι νέοι που έχουν ήδη απορριφθεί θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ξανά αίτηση παραμονής.

Η αλλαγή αυτή θεωρείται σημαντική πολιτική υποχώρηση για τον πρωθυπουργό Ulf Kristersson και τους συμμάχους του.

Το ζήτημα εντάσσεται σε μια ευρύτερη συζήτηση για τη μετανάστευση στη Σουηδία. Από το 2022, η κυβέρνηση και το κόμμα των Σουηδών Δημοκρατών έχουν προωθήσει πιο αυστηρές πολιτικές, με στόχο τη μείωση της μετανάστευσης και την αύξηση των επιστροφών μεταναστών. Ωστόσο, πολλοί αναλυτές, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικοί αντίπαλοι υποστηρίζουν ότι ορισμένα μέτρα δημιουργούν νομική αβεβαιότητα και επηρεάζουν ανθρώπους που έχουν ήδη ενταχθεί πλήρως στη σουηδική κοινωνία.

Η πρόσφατη υποχώρηση της κυβέρνησης δείχνει ότι, ακόμη και σε χώρες όπου η μεταναστευτική πολιτική γίνεται αυστηρότερη, η κοινωνική πίεση και οι προσωπικές ιστορίες μπορούν να επηρεάσουν τις πολιτικές αποφάσεις. Το θέμα αναμένεται να παραμείνει σε κεντρική θέση στην προεκλογική συζήτηση των επερχόμενων εκλογών στη Σουηδία.

Με πληροφορίες από Le Monde