Σουηδία: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν νεαρό που επιτέθηκε σε ενοίκους σπιτιού

Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν νεαρό άνδρα και βρήκαν νεκρή μία γυναίκα μέσα σε ένα σπίτι στην πόλη Μπόντεν, στη Σουηδία, όπου είχαν κληθεί να ερευνήσουν μια καταγγελλόμενη επίθεση.

Η αστυνομία στην ανακοίνωσή της ανέφερε ότι ενημερώθηκε πως ένας άνδρας ηλικίας 20-30 ετών επιτέθηκε στους ενοίκους του σπιτιού και κάποιου είδους όπλο.

Νεκρός ο δράστης της επίθεσης στη Σουηδία

Στην προσπάθειά τους να τον συλλάβουν οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ και τον τραυμάτισαν θανάσιμα.

Στο σπίτι βρέθηκε νεκρή μια 55χρονη γυναίκα. Δύο άλλοι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Νωρίτερα εκπρόσωπος της αστυνομίας είχε δηλώσει ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη «πολλαπλές ανακριτικές ενέργειες».

Η πόλη Μπόντεν βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα νοτίως του Αρκτικού Κύκλου και εκεί εδρεύει το 19ο Σύνταγμα Πεζικού της Σουηδίας.

Με πληροφορίες από Reuters