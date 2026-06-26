Σουηδή υπουργός έφερε το μωρό της σε συνεδρίαση της ΕΕ

Η κίνηση της Ρομίνα Πουρμοχτάρι είχε στόχο να αναδείξει τα οφέλη των πολιτικών γονικής άδειας

Οι υπουργοί των κυβερνήσεων της ΕΕ, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν την Πέμπτη για μια μακρά ημέρα συζητήσεων σχετικά με τις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή, εξεπλάγησαν από την παρουσία ενός νεαρού συμμετέχοντα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων: ενός μωρού τριών μηνών.

Η Σουηδή υπουργός Κλίματος, Ρομίνα Πουρμοχτάρι, έφερε τον γιο της, Άνταμ, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της ΕΕ στο Λουξεμβούργο, προκειμένου να αναδείξει τα οφέλη των πολιτικών γονικής άδειας που δεν αναγκάζουν τις γυναίκες να επιλέξουν μεταξύ εργασίας και οικογενειακών υποχρεώσεων.

«Ήθελα να δείξω με το παράδειγμά μου ότι δεν χρειάζεται να κάνεις αυτή την επιλογή. Κάτι που, φυσικά, απαιτεί επίσης να έχεις έναν σύντροφο που δεν είναι «δεινόσαυρος», κάποιον αρκετά σύγχρονο και πρόθυμο να με συνοδεύσει», δήλωσε η Πουρμοχτάρι στο Reuters.

Ένας αξιωματούχος του Συμβουλίου της ΕΕ επιβεβαίωσε ότι, από ό,τι γνωρίζει, ήταν η πρώτη φορά που ένα μωρό «συμμετείχε» σε συνεδρίαση υπουργών της ΕΕ.

Μία σημαντική κίνηση στη συνεδρίαση της ΕΕ

Η Πουρμοχτάρι, 30 ετών, ήταν η νεότερη υπουργός στην ιστορία της Σουηδίας όταν ανέλαβε τα καθήκοντά της το 2022. Μόλις επέστρεψε από τη γονική άδεια, ενώ ο σύζυγός της βρίσκεται σε άδεια μέχρι τις εκλογές της Σουηδίας τον Σεπτέμβριο και ταξίδεψε μαζί της στο Λουξεμβούργο για να φροντίσει τον Άνταμ.

Η Σουηδία διαθέτει μία από τις πιο γενναιόδωρες πολιτικές γονικής άδειας στον κόσμο, η οποία χρηματοδοτείται από το σύστημα υψηλής φορολογίας της χώρας και έχει εξελιχθεί σε πολιτικό σημείο τριβής στην προεκλογική εκστρατεία.

Οι γονείς λαμβάνουν συνολικά περίπου 16 μήνες αμειβόμενης άδειας. Από αυτούς, 90 ημέρες προορίζονται για κάθε γονέα ξεχωριστά και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν στον άλλο. Εάν ένας γονέας δεν αξιοποιήσει το μερίδιό του, οι ημέρες αυτές χάνονται.

Sweden's climate minister brought her 3-month-old son to the EU council meeting in Luxembourg, to highlight the benefits of parental leave policies which don't force women to choose between work and family responsibilities. https://t.co/NlFrIVFX9O pic.twitter.com/6jB9ehHuMU — ABC News (@ABC) June 26, 2026

Αυτές οι μη μεταβιβάσιμες περίοδοι — που συχνά αποκαλούνται «μήνες του μπαμπά» — θεσπίστηκαν για να ενθαρρύνουν τους πατέρες να περνούν περισσότερο χρόνο με τα παιδιά τους.

Η Πουρμοχτάρι αποδίδει σε αυτή την πολιτική, καθώς και στη στήριξη από την ομάδα της, το γεγονός ότι έγινε «πολύ λιγότερο αμφιλεγόμενο» για τον σύζυγό της να φροντίζει τον Άνταμ ενώ εκείνη εργάζεται.

Είπε ότι οι πολιτικές στήριξης δεν είναι απλώς θέμα δαπάνης φορολογικών εσόδων για μακρύτερες περιόδους άδειας — και προέτρεψε τις κυβερνήσεις να εξετάσουν επίσης πιο ευέλικτους κανόνες σχετικά με την κατανομή της άδειας μεταξύ των γονέων και την προσιτή παιδική φροντίδα.

«Δημιουργεί μεγάλη αξία που δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Αξία που μπορεί να μην είναι πάντα οικονομική — αλλά, τελικά, μπορεί να είναι και οικονομική, καθώς αποτρέπει την εξάντληση των εργαζομένων», είπε, αναφερόμενη στο βάρος που φέρουν πολλοί γονείς που αγωνίζονται να συνδυάσουν την εργασία με την οικογένεια.

Με πληροφορίες από Reuters