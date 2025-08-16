Σουδάν: Σφοδροί βομβαρδισμοί παραστρατιωτικών στην Ελ-Φασέρ – Τουλάχιστον 17 άμαχοι νεκροί

Οι παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) εξαπέλυσαν σφοδρούς βομβαρδισμούς στην πολιορκημένη πόλη Ελ-Φασέρ, πρωτεύουσα του Βόρειου Νταρφούρ, στο Σουδάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 17 άμαχοι και να τραυματιστούν άλλοι 25, σύμφωνα με ιατρική πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η ίδια πηγή, από το νοσοκομείο της πόλης, τόνισε ότι ο απολογισμός αφορά μόνο τα θύματα που μεταφέρθηκαν για περίθαλψη. Πολλοί άλλοι νεκροί θάφτηκαν απευθείας από τις οικογένειές τους, καθώς η πρόσβαση στις δομές υγείας είναι σχεδόν αδύνατη λόγω της ανασφάλειας.

Η Ελ-Φασέρ βρίσκεται υπό πολιορκία από τον Μάιο του 2024 και υφίσταται επαναλαμβανόμενες επιθέσεις στο πλαίσιο της σύγκρουσης που μαίνεται από τον Απρίλιο του 2023 μεταξύ των ΔΤΥ και του τακτικού στρατού του Σουδάν.

Σύμφωνα με την τοπική επιτροπή αντίστασης –μία από τις πολλές ομάδες εθελοντών που καταγράφουν τις ωμότητες του πολέμου– η επίθεση πραγματοποιήθηκε με βαρύ πυροβολικό και στόχευσε κατοικημένες συνοικίες, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές και νέο κύμα εκτοπισμένων. Η ίδια επιτροπή χαρακτήρισε την επίθεση ως μία από τις πιο αιματηρές των τελευταίων μηνών.

Λίγα χιλιόμετρα βορειότερα, οι ΔΤΥ βομβάρδισαν και τον καταυλισμό εκτοπισμένων του Αμπού Σουκ, όπου η πείνα θερίζει. Ανάμεσα στους νεκρούς συγκαταλέγεται ο επικεφαλής της κοινότητας, ενώ τουλάχιστον 20 άτομα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με πηγές μέσα στον καταυλισμό.

Τους τελευταίους μήνες, η Ελ-Φασέρ και οι γύρω καταυλισμοί βρίσκονται στο επίκεντρο των επιθέσεων των ΔΤΥ, μετά την αποχώρησή τους από την πρωτεύουσα Χαρτούμ, την οποία ο στρατός ανέκτησε τον περασμένο Μάρτιο.

