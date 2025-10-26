Σουδάν: Η παραστρατιωτική ΔΤΥ ανακοίνωσε ότι κατέλαβε την πόλη Ελ Φάσερ

Η παραστρατιωτική δύναμη ΔΤΥ (Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης) στο Σουδάν, ανακοίνωσε ότι έθεσε υπό τον έλεγχό της την Ελ Φάσερ, αφού πρώτα κατέλαβε το γενικό επιτελείο του στρατού στην τελευταία μεγάλη πόλη του Νταρφούρ που δεν είχε καταληφθεί ακόμη.

Οι ΔΤΥ «ανακοινώνουν με υπερηφάνεια ότι ανέλαβαν τον έλεγχο της πόλης Ελ Φάσερ», της πρωτεύουσας του Βόρειου Νταρφούρ, αναφέρει στην ανακοίνωσή της στο Telegram, η οργάνωση.

Μέχρι ώρας, ο στρατός του Σουδάν δεν έχει απαντήσει σχετικά με την ανακοίνωση, Ωστόσο, η Επιτροπή Λαϊκής Αντίστασης -οργάνωση πολιτών που τον στηρίζει- διέψευσε ότι η κατάληψη του γενικού επιτελείου σημαίνει και την πτώση της πόλης στο δυτικό Σουδάν.

Οι κάτοικοι της Ελ Φάσερ «αντιστέκονται στους παραστρατιωτικούς» ανακοινώνει η Επιτροπή κάνοντας λόγο για «σημαντική και κρίσιμη φάση» των μαχών, ύστερα από τη 18μηνη πολιορκία.

Δεδομένης της έλλειψης πρόσβασης στην Ελ Φάσερ και της υπολειτουργίας του δικτύου τηλεπικοινωνιών, διεθνή μέσα όπως το Γαλλικό Πρακτορείο δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν τι συμβαίνει στην πόλη, ούτε τους ισχυρισμούς των δύο πλευρών.

Οι ΔΤΥ έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο, με πλάνα από το εσωτερικό του γενικού επιτελείου και πανηγυρισμούς σε άλλες πόλεις της χώρας.

Η τοπική Επιτροπή μεταφέρει, ότι οι μάχες συνεχίζονται και οι ΔΤΥ διείσδυσαν «σε άδεια κτίρια άνευ σημασίας», τα οποία είχαν εγκαταλειφθεί από τον στρατό.

Τους τελευταίους μήνες, η πόλη Ελ Φάσερ έχει εξελιχθεί σε ένα από τα κύρια μέτωπα της αιματηρής σύγκρουσης ανάμεσα στον στρατό, υπό την ηγεσία του στρατηγού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν και των παραστρατιωτικών του πρώην συμμάχου του, στρατηγού Μοχάμεντ Νταγκλό. Οι ΔΤΥ ενέτειναν από τον Αύγουστο τους βομβαρδισμούς, με το πυροβολικό και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αποδυναμώνοντας σταδιακά τις θέσεις του στρατού και καταλαμβάνοντας πολλές συνοικίες.

Τι θα σήμαινε η κατάληψη της Ελ Φάσερ

Εάν επιβεβαιωθεί η κατάληψη της Ελ Φάσερ, αυτό θα αποτελέσει καθοριστικό σημείο καμπής για τον πόλεμο, καθώς θα ενίσχυε σημαντικά τη θέση των ΔΤΥ στην περιοχή του Νταρφούρ, όπου οι παραστρατιωτικοί και οι σύμμαχοί τους ελέγχουν ήδη τέσσερις περιφερειακές πρωτεύουσες και ορισμένες περιοχές του νότου. Ο στρατός ελέγχει ακόμη τον βορρά, το ανατολικό και το κεντρικό Σουδάν.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, το Σουδάν κινδυνεύει να κατακερματιστεί. Παρά τις διεθνείς προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός, καμία από τις δύο πλευρές δεν ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις για διαπραγματεύσεις. Την Παρασκευή, πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσινγκτον νέες ειρηνευτικές συνομιλίες, με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Οι μεσολαβητές ζητούν «να προχωρήσουν οι συλλογικές προσπάθειες για την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Σουδάν» αλλά και η πολιτική μετάβαση, προς ένα πολιτικό καθεστώς, σύμφωνα με τον Μασάντ Μπούλος, τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο για την Αφρική.

Την ίδια ώρα, επανήλθε στο τραπέζι των συζητήσεων η πρόταση που είχε διατυπωθεί τον Σεπτέμβριο και η οποία είχε απορριφθεί αμέσως από τη σουδανική κυβέρνηση, που πρόσκειται στον στρατό. Η πρόταση αφορά ανθρωπιστική εκεχειρία τριών μηνών και στη συνέχεια μόνιμη κατάπαυση του πυρός και τον αποκλεισμό τόσο της παρούσας κυβέρνησης όσο και των ΔΤΥ από το μεταπολεμικό πολιτικό τοπίο.

Από τον Απρίλιο του 2023, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί. Ο ΟΗΕ θεωρεί ότι ο πόλεμος στο Σουδάν έχει προκαλέσει «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση» στον κόσμο. Σύμφωνα με τον Οργανισμό 260.000 άμαχοι, εκ των οποίων οι μισοί είναι παιδιά, δεν έχουν τρόφιμα, νερό και περίθαλψη στην Ελ Φάσερ. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο διέφυγαν από την πόλη αφού ξέσπασε ο πόλεμος.