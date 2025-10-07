Σουδάν: Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο καταδίκασε τον Αλί Κουσάιμπ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ιστορική απόφαση εξέδωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) στη Χάγη, καταδικάζοντας τον Αλί Μοχάμεντ Αλί Αμπντ-Αλ-Ραχμάν, γνωστό ως Αλί Κουσάιμπ, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στο Νταρφούρ του Σουδάν την περίοδο 2003–2004.

Ο Κουσάιμπ, ηγετική φυσιογνωμία των Τζαντζαουίντ, της πολιτοφυλακής που υποστηριζόταν από την τότε κυβέρνηση του Σουδάν, κρίθηκε ένοχος για 27 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων μαζικών εκτελέσεων, βασανιστηρίων και σεξουαλικής βίας κατά αμάχων. Είναι το πρώτο πρόσωπο που δικάζεται και καταδικάζεται από το ΔΠΔ για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη συγκεκριμένη περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, επιζώντες περιέγραψαν πώς ολόκληρα χωριά πυρπολήθηκαν, άνδρες και αγόρια εκτελέστηκαν επιτόπου, ενώ γυναίκες και κορίτσια υποχρεώθηκαν σε σεξουαλική σκλαβιά. Οι δικαστές ανέφεραν ότι ο Κουσάιμπ «είχε άμεση γνώση και συμμετοχή» στις επιχειρήσεις τρόμου που εξαπέλυσε η πολιτοφυλακή εναντίον μη αραβικών πληθυσμών.

Ο πόλεμος του Νταρφούρ, που ξέσπασε το 2003, στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 300.000 ανθρώπους και εκτόπισε εκατομμύρια, ενώ χαρακτηρίστηκε από τη διεθνή κοινότητα ως γενοκτονία. Οι Τζαντζαουίντ, που ευθύνονται για τις σφαγές εκείνης της περιόδου, αποτέλεσαν τη βάση των σημερινών Δυνάμεων Ταχείας Αντίδρασης (RSF), οι οποίες συνεχίζουν να δρουν στον τρέχοντα εμφύλιο πόλεμο στο Σουδάν.

Ο Κουσάιμπ, που είχε παραδοθεί εθελοντικά στο ΔΠΔ το 2020, αναμένεται να μάθει την ποινή του σε μεταγενέστερη συνεδρίαση. Η απόφαση του δικαστηρίου χαρακτηρίζεται ως ορόσημο για τη διεθνή δικαιοσύνη και την απόδοση ευθυνών για τις θηριωδίες στο Νταρφούρ, οι οποίες εξακολουθούν να στοιχειώνουν τη χώρα δύο δεκαετίες μετά.