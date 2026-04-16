Σωσίβιο από τον «Τιτανικό» θα δημοπρατηθεί έναντι 350.000 λιρών

Ένα σωσίβιο που φορούσε επιζώσα του Τιτανικού πρόκειται να δημοπρατηθεί με τιμή που μπορεί να φτάσει τις 350.000 λίρες.

Πρόκειται για το μοναδικό σωσίβιο μίας επιζώσας που έχει βγει ποτέ προς πώληση, με τους δημοπράτες να περιγράφουν το σπάνιο αυτό αντικείμενο ως «ευκαιρία που παρουσιάζεται μια φορά στη ζωή για τους συλλέκτες».

Η δημοπρασία πραγματοποιείται την Τετάρτη, την ημέρα που το Σαουθάμπτον τιμά την 114η επέτειο της τραγωδίας του RMS Τιτανικού με τελετή μνήμης.

Χιλιάδες λίρες αναμένεται να φτάσει η τιμή του σωσιβίου του Τιτανικού

Το σωσίβιο θα δημοπρατηθεί στο Henry Aldridge and Son στο Ντέβιζ, Γουίλτσαϊρ, και αναμένεται να πιάσει τιμή μεταξύ 250.000 και 350.000 λιρών.

Ο δημοπράτης Άντριου Άλντριτζ είπε ότι το σωσίβιο είναι ένα «απίστευτα εμβληματικό και συγκινητικό αντικείμενο με εξαιρετική προέλευση».

Πρόσθεσε ότι το σπάνιο αυτό αντικείμενο είναι «το μοναδικό σωσίβιο επιζώσας που εμφανίζεται σε δημοπρασία τα τελευταία 114 χρόνια, οπότε αποτελεί κυριολεκτικά μια μοναδική ευκαιρία για τους συλλέκτες».

Η επιβάτης πρώτης θέσης Λόρα Μέιμπελ Φρανκατέλι χρησιμοποίησε το σωσίβιο πριν επιβιβαστεί σε σωσίβια λέμβο και ήταν μία από τους περίπου 700 ανθρώπους που επέζησαν της τραγωδίας το 1912.

Αυτή και άλλοι επιζώντες υπέγραψαν το σωσίβιο, αφήνοντας τις υπογραφές τους στο κρεμ χρώματος γιλέκο, το οποίο διαθέτει 12 τσέπες.

Η δημοπρασία στο οίκο δημοπρασιών Henry Aldridge and Son θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο.

Τελετή μνήμης για το ναυάγιο

Την Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί τελετή που διοργανώνεται από το Merchant Navy Welfare Board (MNWB) στο Μνημείο των Μηχανικών του Τιτανικού στο East Park, στο Σαουθάμπτον.

Η τελετή μνήμης θα τιμήσει περισσότερους από 540 επιβάτες και τους 35 μηχανικούς και ηλεκτρολόγους που έχασαν τη ζωή τους όταν το πλοίο βυθίστηκε στις 15 Απριλίου 1912.

Ο δήμαρχος του Σαουθάμπτον θα παραστεί στην τελετή, η οποία θα περιλαμβάνει αναγνώσεις, κατάθεση στεφάνων και δύο λεπτά σιγής.

Η Σάρον Κόβενι, αναπληρώτρια επικεφαλής του MNWB, δήλωσε ότι ο εορτασμός της επετείου του Τιτανικού «παρέχει μια σημαντική ευκαιρία στη σημερινή ναυτιλιακή κοινότητα να συγκεντρωθεί και να αποτίσει φόρο τιμής στους μηχανικούς και το πλήρωμα, των οποίων η αφοσίωση και η γενναιότητα παραμένουν ένα διαχρονικό μέρος της κοινής κληρονομιάς του Σαουθάμπτον».

Με πληροφορίες από BBC