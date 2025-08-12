«SOS» από Τούρκο γεωλόγο: Πιθανός σεισμός 6,8 Ρίχτερ σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί «μη σεισμική»

Επείγουσα προειδοποίηση για πιθανότητα σεισμού εξέδωσε γνωστός γεωλόγος της Τουρκίας.

Στο απόηχο του μεγάλου σεισμού που χτύπησε πριν από μερικές ώρες της Τουρκία, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Γεωλόγων Μηχανικών στο Ικόνιο, Σούκρου Αρσλάν, προειδοποίησε ότι η ευρύτερη περιοχή του Ικονίου, που συχνά χαρακτηρίζεται ως «μη σεισμική περιοχή», απειλείται σοβαρά από ενεργά ρήγματα με δυνατότητα ισχυρών σεισμών έως και 6,8 Ρίχτερ.

Οι γεωεπιστήμονες έχουν κατατάξει τα ενεργά ρήγματα της περιοχής του Ικονίου σε δύο κατηγορίες:

Τα μεγάλα περιφερειακά ρήγματα, που εκτείνονται μέχρι το Ικόνιο ή διέρχονται από γειτονικές περιοχές, όπως το ρήγμα Ακσεχίρ-Σουλτανταγί και το ρήγμα γύρω από τη Λίμνη Tuz Gölü. Το τελευταίο έχει συγκεντρώσει μεγάλη σεισμική ενέργεια και δεν έχει εκδηλώσει σεισμό εδώ και χρόνια, καθιστώντας το μια σημαντική «σεισμική τρύπα» με σοβαρό κίνδυνο ξαφνικής εκδήλωσης σεισμού.

Τα μικρότερα τοπικά ρήγματα εντός των ορίων του Ικονίου, όπως τα ρήγματα Ιλγίν, Αλτινεκίν, Τζιχάνμπεϊλι και το ρήγμα στο κέντρο της πόλης, που μπορούν να προκαλέσουν σεισμούς μέτριας έντασης (4-5,5 Ρίχτερ).

Ο Αρσλάν τόνισε πως τα τελευταία 15 χρόνια έχουν καταγραφεί σεισμοί μεγέθους 4 Ρίχτερ και άνω, που συνδέονται ενεργά με αυτά τα ρήγματα, αποδεικνύοντας ότι η αντίληψη πως «στο Ικόνιο δεν συμβαίνουν σεισμοί» είναι λανθασμένη και επιστημονικά αβάσιμη.

Επιπλέον, εξήγησε ότι το Ικόνιο βρίσκεται σε πεδινή γεωλογική ζώνη, η οποία εντείνει τις επιπτώσεις ενός σεισμού λόγω του φαινομένου της ενίσχυσης των σεισμικών κυμάτων από το έδαφος, κάνοντας τα κτίρια πιο ευάλωτα σε καταστροφές.

Κατά συνέπεια, ο Αρσλάν κάλεσε τις αρχές και τους πολίτες να υιοθετήσουν αντισεισμική δόμηση και να λάβουν υπόψη τόσο τα τοπικά όσο και τα περιφερειακά ρήγματα στον σχεδιασμό των πόλεων, ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι και οι ζημιές σε ενδεχόμενο σεισμό.