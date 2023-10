Sophia Bush: Ζευγάρι με την Ashlyn Harris λίγο καιρό μετά το διαζύγιό της

Ζευγάρι με τη σταρ του ποδοσφαιρου Ashlyn Harris φαίνεται ότι είναι πλέον η αμερικανίδα ηθοποιός Sophia Bush, λίγο καιρό μετά το διαζύγιό της.

Μάλιστα πριν από λίγες εβδομάδες σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ, η Bush βγήκε διπλό ραντεβού με την αγαπημένη της και ακόμα ένα ζευγάρι, στο σόου της Chelsea Handler στο Beacon Theatre της Νέας Υόρκης, στις 29 Σεπτεμβρίου.

Πηγή του Page Six αναφέρει πως προκειμένου να μην γίνει αντιληπτή, η γνωστή ποδοσφαιρίστρια «μπήκε κρυφά στο θέατρο φορώντας μια μάσκα για να βρει την Sophia», ενώ ήδη το ζευγάρι έχει το παρατσούκλι «Bushlyn».



«Δεν ήταν ξεκάθαρο ότι βρίσκονταν σε διπλό ραντεβού μέχρι που η Ashlyn κάθισε δίπλα στη Σοφία και όταν χαμήλωσαν τα φώτα για την έναρξη, έβγαλε τη μάσκα της».



Όπως αποκάλυψε η Page Six, το ζευγάρι ήρθε κοντά για πρώτη φορά ενώ βρίσκονταν στη Νότια Γαλλία στο Διεθνές Φεστιβάλ Διαφήμισης Lions των Καννών τον Ιούνιο και εμφανίστηκαν μαζί σε δηλώσεις σχετικά με το branding. Στο φεστιβάλ, μάλιστα παρακολούθησαν μαζί μία εμφάνιση των Florence & the Machine.



Πηγή επιβεβαιώνει για τη νέα τους σχέση πως «είναι πολύ καινούργια και είναι σίγουρα ζευγάρι», ενώ σύμφωνα με την Page Six h Bush υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον δεύτερο σύζυγό της, λίγες εβδομάδες αργότερα.

Με πληροφορίες του Page Six