Σον Πεν: Γιατί ο ηθοποιός δεν ξαφνιάστηκε με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ;

Ο Σον Πεν μοιράστηκε τις σκέψεις του για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ο οποίος πέθανε στις 10 Σεπτεμβρίου, αφού πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εξωτερικό χώρο στο Utah Valley University.

Ο Σον Πεν πρωταγωνιστεί στην καινούρια ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, «One Battle After Another», όπου υποδύεται έναν διεφθαρμένο στρατιωτικό αξιωματικό λευκό υπερεθνικιστή.

Όταν ρωτήθηκε για τη πολιτιστική σημασία της ταινίας, καθώς το νέο δράμα είναι γεμάτο με επίκαιρο πολιτικό υπόβαθρο, ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ ηθοποιός και πολιτικός ακτιβιστής δήλωσε ότι «δεν ξαφνιάστηκε καθόλου» από τη δολοφονία του Κερκ.

«Όπως πολλοί άνθρωποι, ανησυχούσα ότι αυτό το είδος φρίκης εξελισσόταν σε μια μόδα», είπε στο Vanity Fair κατά τη διάρκεια συνέντευξης. «Είναι αρκετά ανησυχητικό που θα μπορούσα να πω ότι ακόμη το επεξεργάζομαι. Καθώς και ποιες είναι οι συνέπειές του», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Πεν δεν έχει ποτέ διστάσει να εκφράζει τις πολιτικές του απόψεις και έχει τακτικά ασκήσει κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πεν είναι επίσης υποστηρικτής της Ουκρανίας, και έχει επισκεφθεί τη χώρα αρκετές φορές μετά την εισβολή της Ρωσίας. Το 2023, το ντοκιμαντέρ Superpower, που συν-σκηνοθέτησε με τον Aaron Kaufman, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου. Η ταινία καταγράφει τον ασυνήθιστο δρόμο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς την προεδρία και τον ρόλο του ως ηγέτη σε περίοδο πολέμου.

Όταν ρωτήθηκε αν τείνει να επιλέγει έργα που έχουν πολιτικό μήνυμα, ο Πεν δήλωσε: «Ο E.L. Doctorow είπε μια φράση: Η ευθύνη του καλλιτέχνη είναι να γνωρίζει την εποχή στην οποία ζει. Κάποιος μπορεί να φτιάξει μια ταινία εποχής, αλλά οι καλές αντικατοπτρίζουν κάτι πολύ επίκαιρο».

Σχετικά με την ταινία One Battle After Another, πρόσθεσε: «Νομίζω ότι η ταινία έγινε ακόμη πιο επίκαιρη αφού ολοκληρώθηκε η παραγωγή και την παρακολουθήσαμε, σχεδόν κουνώντας τα κεφάλια μας. Είναι επίσης υπέροχο το γεγονός ότι η ταινία είναι ευέλικτη.»