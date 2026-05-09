Σομαλία: Δημοσιογράφος του Guardian συνελήφθη και ξυλοκοπήθηκε μετά από ρεπορτάζ για κακοποίηση κρατούμενης

Τρεις δημοσιογράφοι συνελήφθησαν και ξυλοκοπήθηκαν από τις αρχές στη Σομαλία, σύμφωνα με καταγγελίες μέσων ενημέρωσης και δημοσιογραφικών οργανώσεων, μετά από ρεπορτάζ που αφορούσε γυναίκα κρατούμενη η οποία υποστήριξε ότι βασανίστηκε στη φυλακή.

Ανάμεσά τους ήταν ο δημοσιογράφος Μοχάμεντ Μπούλμπουλ, ο οποίος συνεργάζεται με τον Guardian

και είχε καλύψει την υπόθεση της 27χρονης Σάντια Μοαλίμ Άλι.

Οι τρεις δημοσιογράφοι συνελήφθησαν το βράδυ της Παρασκευής σε εστιατόριο στο κέντρο του Μογκαντίσου και, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, δέχθηκαν χτυπήματα με τα κοντάκια όπλων από μέλη της αντιτρομοκρατικής μονάδας της Σομαλίας πριν οδηγηθούν για ανάκριση.

Αφέθηκαν ελεύθεροι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Σομαλία, με βουλευτές της αντιπολίτευσης και δημοσιογραφικές οργανώσεις να χαρακτηρίζουν τις συλλήψεις παράνομες και πολιτικά υποκινούμενες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κράτηση του Μπούλμπουλ συνδέεται με το πρόσφατο ρεπορτάζ του για τη Σάντια Μοαλίμ Άλι, η οποία φυλακίστηκε για τη συμμετοχή της σε ειρηνική διαμαρτυρία και για αναρτήσεις στα social media.

Σε άρθρο που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη στον Guardian, η Άλι κατήγγειλε ότι βασανίστηκε στις κεντρικές φυλακές του Μογκαντίσου. Όπως ανέφερε, δύο άνδρες δεσμοφύλακες την ανάγκασαν να γδυθεί, την κλώτσησαν, τη χτύπησαν με γκλομπ και την άφησαν χωρίς φαγητό επί δύο ημέρες σε μικρό κελί.

Το δημοσίευμα αναπαράχθηκε ευρέως από σομαλικά μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι δημοσιογράφοι δήλωσαν επίσης ότι κατά τη διάρκεια της κράτησής τους δέχθηκαν απειλές από τον επικεφαλής της αστυνομίας του Μογκαντίσου, Μαχντί Ομάρ Μουμίν, ο οποίος φέρεται να τους προειδοποίησε να σταματήσουν να καλύπτουν τις προγραμματισμένες διαδηλώσεις και την υπόθεση της Άλι.

Σε ανακοίνωση της Ένωσης Δημοσιογράφων Σομαλίας αναφέρεται ότι ο αστυνομικός αξιωματούχος τους είπε πως, αν συνεχίσουν να μιλούν δημόσια για τις εξελίξεις στην πρωτεύουσα, «η μόνη επιλογή που απομένει είναι ο θάνατος».

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο αυξανόμενης πολιτικής έντασης στη Σομαλία, καθώς πλησιάζει η λήξη της προεδρικής θητείας στις 15 Μαΐου και εντείνονται οι επικρίσεις κατά της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου, η Σομαλία κατατάσσεται στην 126η θέση ανάμεσα σε 180 χώρες, ενώ οργανώσεις προστασίας δημοσιογράφων τη χαρακτηρίζουν μία από τις πιο επικίνδυνες χώρες της Αφρικής για εργαζόμενους στα ΜΜΕ.

Με πληροφορίες από Guardian