Σομαλία: Αεροπλάνο έπεσε στη θάλασσα λίγη ώρα μετά την απογείωση

Την Τρίτη στο κεντρικό αεροδρόμιο της Σομαλίας, ένα επιβατικό αεροσκάφος που μετέφερε έως και 50 άτομα εξετράπη της πορείας του κατά τη διάρκεια αναγκαστικής προσγείωσης.

Το αεροπλάνο βγήκε εκτός διαδρόμου και κατέληξε στην θάλασσα. Σύμφωνα με πληροφορίες όλοι επέζησαν και βγήκαν με ασφάλεια από το αεροσκάφος.

Η πτώση του αεροσκάφους στη Σομαλία

Το αεροσκάφος της εταιρείας Starsky Aviation είχε απογειωθεί από το Διεθνές Αεροδρόμιο Aden Abdulle στο Μογκαντίσου με προορισμό την πόλη Γκαλκάκιο στον βορρά.

Σύμφωνα με τον Ahmed Moalim, διευθυντή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Σομαλίας, το αεροπλάνο παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα περίπου 15 λεπτά μετά την αναχώρησή του, γεγονός που ανάγκασε το πλήρωμα να επιχειρήσει την επιστροφή στο αεροδρόμιο.

Κατά την προσπάθεια προσέγγισης του διαδρόμου προσγείωσης, το αεροσκάφος έχασε τον έλεγχο και κατέληξε στις ακτές του Ινδικού Ωκεανού.

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν πως έχει ήδη ξεκινήσει επίσημη έρευνα για τον προσδιορισμό των αιτιών που οδήγησαν στο ατύχημα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ