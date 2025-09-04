Σοβαρό τροχαίο στο Λονδίνο: Διώροφο λεωφορείο παρέσυρε πεζούς έξω από τον σταθμό Victoria

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο κέντρο του Λονδίνου, όταν διώροφο λεωφορείο έπεσε πάνω σε πεζούς έξω από τον πολυσύχναστο σταθμό τρένου στη Victoria Street, στην περιοχή του Γουέστμινστερ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετοί τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών και ο οδηγός του λεωφορείου της γραμμής 24. Η Μητροπολιτική Αστυνομία γνωστοποίησε πως δεν έχει αναφερθεί κανένας θάνατος, ενώ δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις. Η έρευνα για για τις συνθήκες που σημειώθηκε το τροχείο έχει ήδη ξεκινήσει, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές.

Στον τόπο του συμβάντος βρίσκονται περιπολικά, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα. Η οδός παραμένει κλειστή και η κυκλοφορία όλων των οχημάτων αποκλείεται και εκτρέπεται από την περιοχή, όπως ενημερώνει η αστυνομία.

Ο κ. Emit Suker, 47 ετών, ανέφερε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο PA: «Το λεωφορείο προερχόταν από το Westminster. Ήταν περίπου 15-16 επιβαίνοντες. Οι άνθρωποι φώναζαν – ήταν μια αποτρόπαια κατάσταση»

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε: «Άκουσα έναν ισχυρό θόρυβο – βγήκα έξω και είδα μία γυναίκα πεσμένη στο έδαφος, περιτριγυρισμένη από πλήθος κόσμου. Πολλοί παρευρισκόμενοι από το γειτονικό γυμναστήριο βγήκαν γρήγορα για να τη βοηθήσουν.»

Η παρουσία διαρροής πετρελαίου στο μήκος της Allington Street οδήγησε την αστυνομία στην απαγόρευση του καπνίσματος στην περιοχή, εξαιτίας φόβων για τυχόν ατύχημα.

Η Rosie Trew, επικεφαλής υπηρεσιών λεωφορείων της Transport for London (TfL), δήλωσε: «Οι σκέψεις μας βρίσκονται με όλα τα άτομα που έχουν τραυματιστεί μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στη Victoria Street. Συνεργαζόμαστε στενά με την αστυνομία και τον φορέα εκμετάλλευσης, Transport UK, για να διαλευκάνουμε το περιστατικό με επείγοντα τρόπο. Πρόκειται αναμφίβολα για μια δυσάρεστη εμπειρία για όλους τους εμπλεκόμενους, και έχουμε στη διάθεση των πληγέντων κατάλληλη υποστήριξη.»

Δύο πεζοί έχουν χάσει τη ζωή τους σε τροχαία με λεωφορεία στη Victoria τα τελευταία χρόνια. Η 56χρονη Catherine Finnegan από το County Galway της Ιρλανδίας, υπέκυψε μετά από παράσυρση από διώροφο λεωφορείο στον σταθμό Victoria τον Ιανουάριο του προηγούμενου έτους. Τον Αύγουστο του 2021, η 32χρονη Melissa Burrαπό το Rainham του Kent, έχασε τη ζωή της στον ίδιο σταθμό, όταν ο οδηγός λεωφορείου επιτάχυνε κατά λάθος και συγκρούστηκε με ακινητοποιημένο λεωφορείο, το οποίο με τη σειρά του χτύπησε τη γυναίκα.