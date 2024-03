Σοβαρή η επέμβαση της Κέιτ Μίντλετον - Δεν είχε εύκολη ανάρρωση

«Πού είναι η πριγκίπισσα της Ουαλίας;», αυτή είναι η viral ερώτηση των τελευταίων 70 ημερών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενώ οι θεωρίες συνωμοσίας για την υγεία της Κέιτ Μίντλετον διαδέχονται ανεξέλεγκτα η μία την άλλη, αλλά, ίσως όχι άδικα, αφού το παλάτι έχει επιλέξει τη στρατηγική της σιωπής σχετικά με ό,τι αφορά την επανεμφάνιση της μέλλουσας βασίλισσας στο προσκήνιο.

«Never explain, never complain» (ποτέ μην εξηγείς, ποτέ μην παραπονιέσαι), ήταν το αγαπημένο ρητό της εκλιπούσης Ελισάβετ, το οποίο τήρησε πιστά στα 70 χρόνια της βασιλείας της. Εν έτει 2024, όμως, φαίνεται πως οι Βρετανοί ζητούν κάτι περισσότερο από την αγαπημένη τους βασιλική οικογένεια, ή τουλάχιστον, θέλουν να γνωρίζουν τι συμβαίνει με την υγεία της Κέιτ Μίντλετον, της γυναίκας, που στο μέλλον θα καθίσει στο θρόνο δίπλα στον Ουίλιαμ.

«Η Κέιτ έχει εξαφανιστεί, πού θα μπορούσε να βρίσκεται;», ρωτούν επίμονα οι χρήστες στο διαδίκτυο ενώ οι θεωρίες συνωμοσίας υποστηρίζουν πως παίρνει διαζύγιο από τον Ουίλιαμ, ή πως έχει εξαφανιστεί μετά από αποτυχημένη επέμβαση ανόρθωσης γλουτών. Ακόμα και η θολή φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα την Δευτέρα ο αμερικανικός ιστότοπος TMZ με την Κέιτ Μίντλετον συνοδηγό σε όχημα που οδηγούσε η μητέρα της, Κάρολ, στην περιοχή του Ουίνδσορ, φαίνεται να μην έπεισε πλήρως τους θαυμαστές του Στέμματος, με τους χρήστες να γράφουν πως αυτή δεν είναι η Κέιτ αλλά η μικρότερη αδελφή της, Πίπα ενώ άλλοι την βρήκαν αγνώριστη και με πρησμένο πρόσωπο.

«Ξέρουμε ακριβώς πού βρίσκεται η Κέιτ»

Την Παρασκευή η Καμίλα Τόμινι, βασιλική συντάκτρια στην Telegraph, με εμπειρία στα δρώμενα του παλατιού από το 2005, με άρθρο της επιχειρεί να θέσει τέρμα στις θεωρίες συνομωσίας για την Κέιτ Μίντλετον. «Δεν χρειάζονται θεωρίες συνωμοσίας, ξέρουμε ακριβώς πού βρίσκεται η Κέιτ. Είναι στο Adelaide Cottage, στην ιδιοκτησία της στο Ουίνδσορ. Αυτή αναρρώνει από την επέμβαση στην οποία υπεβλήθη. Οι άνθρωποι ίσως να έχουν ξεχάσει πως πέρασε 13 νύχτες σε νοσοκομείο του Λονδίνου. Δεν είχε μια εύκολη ανάρρωση από την επέμβαση. Υπεβλήθη σε σοβαρή επέμβαση και χρειάζεται να απέχει από τα καθήκοντά της. Εύλογα τίθεται το ερώτημα αν θα ήταν καλύτερα για το παλάτι του Κένσινγκτον να δώσει λεπτομέρειες για την επέμβαση, ώστε να σταματήσουν οι εικασίες. Όμως, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε πως τα μέλη της βασιλικής οικογένειας έχουν μια λογική προσδοκία για ιδιωτικότητα», έγραψε στο σύντομο άρθρο της η βασιλική συντάκτρια που βρίσκεται πολύ κοντά στον Οίκο των Ουίνδσορ από το 2005, όταν ως νεαρή ρεπόρτερ είχε καλύψει τον γάμο του Κάρολου με την Καμίλα για την Sunday Express.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον ήταν την ημέρα των Χριστουγέννων στο Σάντριγχαμ. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας είχε παραστεί στη χριστουγεννιάτικη λειτουργία μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τα τρία παιδιά τους. Έκτοτε, εξαφανίστηκε από τη δημόσια ζωή. Στις 17 Ιανουαρίου το παλάτι ανακοίνωσε πως μία μέρα νωρίτερα η Κέιτ Μίντλετον υπεβλήθη σε επέμβαση στην κοιλιακή χώρα και θα επιστρέψει στα βασιλικά καθήκοντα μετά το Πάσχα των Καθολικών (31 Μαρτίου). Στις 29 Ιανουαρίου η πριγκίπισσα πήρε εξιτήριο από το πολυτελές νοσοκομείο London Clinic, στο κέντρο του Λονδίνου.

Η νεότερη ανακοίνωση ανέφερε πως η μέλλουσα βασίλισσα θα αναρρώσει στο Adelaide Cottage στο Ουίνδσορ, στο πλευρό του συζύγου και των παιδιών της. Όμως, η κρυψίνοια του παλατιού σε ό,τι αφορά την υγεία της πριγκίπισσας υπήρξε πρωτοφανής. Καμία φωτογραφία από την έξοδο της Κέιτ από το νοσοκομείο δεν δόθηκε στη δημοσιότητα, κανείς δεν είδε τους γονείς της ή τα αδέλφια της να την επισκέπτονται στο διάστημα της νοσηλείας της.

Στον αντίποδα, όταν την ίδια περίοδο ο βασιλιάς Κάρολος εισήχθη στο ίδιο νοσοκομείο με τη νύφη του για να υποβληθεί σε θεραπεία για υπερπλασία του προστάτη το παλάτι έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του μονάρχη αλλά και της βασίλισσας Καμίλα, που τον επισκεπτόταν στο νοσοκομείο. Ακόμα και τώρα, που ο 75χρονος μονάρχης έχει διαγνωστεί με καρκίνο, το Μπάκιγχαμ ενημερώνει όταν ο βασιλιάς συναντά κρατικούς αξιωματούχους ή ξένους διπλωμάτες, έχει γίνει γνωστό πως μία φορά την εβδομάδα υποβάλλεται σε θεραπεία και πως για όσο διαρκεί η θεραπεία θα απέχει από τα δημόσια καθήκοντα. Βέβαια, και για τον Κάρολο δεν έχει αποκαλυφθεί η μορφή καρκίνου από την οποία πάσχει, αλλά, τουλάχιστον, ακολουθεί τη σοφή ρήση της βασίλισσας Ελισάβετ «You have to be seen to be believed».

Με πληροφορίες Telegraph