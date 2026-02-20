Σοβαρά επεισόδια στην Αλβανία: Έπεσαν μολότοφ προς το γραφείο του Ράμα

Σοβαρά επεισόδιο σημειώθηκαν στην Αλβανία το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου, ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικούς.

Στα Τίρανα η αστυνομία «έριξε δακρυγόνα σε συγκρούσεις με διαδηλωτές της αντιπολίτευσης που ζητούσαν την παραίτηση της αλβανικής κυβέρνησης μετά από κατηγορίες για διαφθορά», όπως μεταδίδει το Reuters.

Οι διαδηλωτές έριξαν βόμβες μολότοφ προς το γραφείο του πρωθυπουργού Έντι Ράμα και η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Αλβανία: Τεταμένο το κλίμα μετά τις κατηγορίες εναντίον της Μπελίντα Μπαλούκου

Οι πολιτικές εντάσεις έχουν κλιμακωθεί από τον Δεκέμβριο, μετά την απαγγελία κατηγοριών από ειδική εισαγγελική αρχή εναντίον της αναπληρώτριας πρωθυπουργού, Μπελίντα Μπαλούκου, για φερόμενη παρέμβαση σε δημόσιους διαγωνισμούς για μεγάλα έργα υποδομής και ευνοϊκή μεταχείριση ορισμένων εταιρειών -κατηγορίες τις οποίες η Μπαλούκου αρνείται.

Χιλιάδες υποστηρικτές του Δημοκρατικού Κόμματος (PD) του βετεράνου πολιτικού και πρώην πρωθυπουργού Σαλί Μπερίσα φώναζαν «Ράμα, φύγε» και «Ράμα στη φυλακή» κρατώντας σημαίες της χώρας και του κόμματος.

«Οι μέρες του Έντι Ράμα είναι μετρημένες. Να ξέρουν ότι ακόμα και αν κρυφτούν πίσω από τον ήλιο, θα τους βρούμε και θα τους τιμωρήσουμε με όλη τη δύναμη του νόμου», δήλωσε ο ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος, Μπερίσα.

Ο Μπερίσα αναγκάστηκε λίγο αργότερα να διακόψει την ομιλία του, όταν ομάδα διαδηλωτών άρχισε να εκτοξεύει βόμβες μολότοφ στο πεζοδρόμιο και στην πρόσοψη της έδρας της κυβέρνησης.

Η αστυνομία διέλυσε τη συγκέντρωση κάνοντας χρήση δακρυγόνων και νερού υπό πίεση.

