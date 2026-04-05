Slowjamastan: Το «κράτος» μέσα στις ΗΠΑ που απαγορεύει τα Crocs και έχει 25.000 πολίτες

Ανάμεσα στις φοινικοφυτείες της Καλιφόρνιας και τα σύνορα με το Μεξικό, σε μια άνυδρη έκταση της Κοιλάδας Coachella των ΗΠΑ, υπάρχει ένα μέρος που μοιάζει βγαλμένο από σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Εκεί βρίσκεται η «Δημοκρατία του Slowjamastan», ένα αυτοαποκαλούμενο κράτος που έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 25.000 «πολίτες» από όλο τον κόσμο.

Το Slowjamastan καταλαμβάνει περίπου 11 στρέμματα ερήμου και αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα «μικροκρατών»-μη αναγνωρισμένων κρατικών οντοτήτων που δημιουργούνται από ιδιώτες. Παρότι εκ πρώτης όψεως μοιάζει με αστείο, διαθέτει δικά του σύνορα, «μετανάστευση», νόμους, σημαία και μέχρι και νόμισμα.

ΗΠΑ: Το «κράτος» με τους πιο περίεργους νόμους

Στο Slowjamastan, τα Crocs απαγορεύονται συνταγματικά, όπως και τα email τύπου «reply-all» (απάντηση σ' όλους). Η υπερβολική ταχύτητα επιτρέπεται, αλλά μόνο αν επιστρέφεις σπίτι με φαγητό τύπου τάκο. Την ίδια ώρα, το εθνικό ζώο του «κράτους» είναι το ρακούν.

Ως ηγέτης του «κρατιδίου» αναγνωρίζεται ο Ράντι Γουίλιαμς, γνωστός και ως «Σουλτάνος του Slowjamastan». Στην καθημερινότητά του είναι ραδιοφωνικός παραγωγός στο Σαν Ντιέγκο, ενώ εδώ και χρόνια παρουσιάζει τη δημοφιλή εκπομπή Sunday Night Slow Jams.

Η ιδέα γεννήθηκε την περίοδο της πανδημίας. Ο Γουίλιαμς είχε θέσει στόχο να επισκεφθεί κάθε χώρα του κόσμου, αλλά το lockdown τον «πάγωσε» πριν ολοκληρώσει το ταξίδι του.

«Αν δεν μπορώ να πάω σε άλλη χώρα, γιατί να μην φτιάξω μία;» σκέφτηκε.

Το 2021 αγόρασε μια έκταση στην έρημο για περίπου 19.500 δολάρια και άρχισε να δημιουργεί το δικό του «έθνος», στήνοντας πινακίδες, συνοριακά φυλάκια, σημαίες και ένα αυτοσχέδιο τελωνείο.

ΗΠΑ: Διαβατήρια, νόμισμα και θέσεις εξουσίας

Σήμερα, το Slowjamastan εκδίδει δικά του «διαβατήρια», κόβει νόμισμα και διοργανώνει τελετές με έπαρση σημαίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν τίτλους, όπως το να γίνουν «βουλευτές», καταβάλλοντας απλά ένα μικρό χρηματικό ποσό.

Η «υπηκοότητα» είναι δωρεάν και ήδη πάνω από 25.000 άτομα από 120 χώρες έχουν εγγραφεί.

Πέρα από τη χιουμοριστική διάσταση του πράγματος, το Slowjamastan λειτουργεί και ως μια μορφή «απόδρασης» από την καθημερινότητα. «Ο κόσμος είναι διχασμένος, ειδικά στις ΗΠΑ. Εδώ απαγορεύουμε τη συζήτηση για πολιτική», λέει ο Γουίλιαμς, εξηγώντας ότι πολλοί συμμετέχουν απλώς για να ξεφύγουν από την ένταση της πραγματικότητας.

Δεν είναι τυχαίο ότι περίπου το 50% των «πολιτών» είναι Αμερικανοί, ενώ υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον και από άλλες χώρες.

Μάλιστα, το 2027 θα φιλοξενήσει το MicroCon, μια συνάντηση εκπροσώπων τέτοιων «κρατών», όπου συζητούνται ζητήματα κυριαρχίας, ταυτότητας και branding.

Παρότι η «χώρα» δεν διαθέτει ακόμη υποδομές για διαμονή επισκεπτών, ο δημιουργός της σχεδιάζει την επέκτασή της, ακόμη και με «διεθνές αεροδρόμιο» στο μέλλον.

Με πληροφορίες από BBC