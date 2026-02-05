Σλοβενία: Υπό επεξεργασία νομοσχέδιο για την απαγόρευση των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών

Σλοβενία επεξεργάζεται ένα νομοσχέδιο που θα προβλέπει την απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών.

Την πρωτοβουλία γνωστοποίησε σήμερα ο αντιπρόεδρος της σλοβενικής κυβέρνησης Ματέι Αρκόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η Σλοβενία, με πληθυσμό περίπου 2 εκατομμυρίων κατοίκων, ακολουθεί το παράδειγμα της Ισπανίας και άλλων χωρών που έχουν προτείνει την απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους εφήβους, σε μια ένδειξη σκλήρυνσης της στάσης στην Ευρώπη απέναντι στην τεχνολογία που ορισμένοι λένε πως είναι σχεδιασμένη για να προκαλεί εθισμό.

Το μέτρο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση στη Σλοβενία

Ο Αρκόν δήλωσε πως το υπουργείο Παιδείας έχει αναλάβει την πρωτοβουλία, βασιζόμενο στην εμπειρία άλλων χωρών, και ότι ειδικοί στην εκπαίδευση και τις ψηφιακές τεχνολογίες θα εμπλακούν επίσης στη σύνταξη του νομοσχεδίου που στοχεύει να προστατεύσει παιδιά και εφήβους.

«Αποτελεί ένα ιδιαίτερα «φλέγον» ζήτημα σε ολόκληρο τον κόσμο και στην Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες και με αυτό, εμείς ως κυβέρνηση δείχνουμε πως ενδιαφερόμαστε για τα παιδιά μας», είπε ο Αρκόν, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Ο ίδιος επισήμανε πως η κυβέρνηση θέλει να εντάξει σε κανόνες τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης όπου διαμοιράζεται περιεχόμενο, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, τα TikTok, Snapchat και Instagram.

Με πληροφορίες από Reuters