Σλοβενία: Γίνεται η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εφαρμόζει περιορισμούς στην κατανάλωση καυσίμων

Η Σλοβενία έγινε το πρώτο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εφάρμοσε περιορισμούς στην προμήθεια καυσίμων, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις διαταραχές από τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Με τα αντίποινα του Ιράν σε ενεργειακές υποδομές στις χώρες του Κόλπου, πολλές χώρες έχουν αντιμετωπίσει απότομες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων.

Σύμφωνα με το BBC, στη Σλοβενία, αυτό έχει οδηγήσει στον λεγόμενο «τουρισμό καυσίμων», καθώς οδηγοί από γειτονικές χώρες, ιδίως από την Αυστρία, εκμεταλλεύονται τις χαμηλότερες, ρυθμιζόμενες τιμές που ισχύουν εδώ.

Σλοβενία: Τι προβλέπεται στα νέα μέτρα για τα καύσιμα

Βάσει των νέων μέτρων, οι ιδιώτες οδηγοί στη Σλοβενία θα περιορίζονται σε μέγιστη αγορά 50 λίτρων καυσίμων την ημέρα. Την ίδια ώρα, οι επιχειρήσεις και οι αγρότες έχουν όριο των 200 λίτρων.

Ορισμένοι λιανοπωλητές καυσίμων είχαν ήδη επιβάλει δικά τους μέτρα. Η ουγγρική MOL, η οποία διαχειρίζεται πρατήρια καυσίμων σε ολόκληρη την περιοχή, είχε ήδη επιβάλει όριο 30 λίτρων.

«Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι υπάρχει αρκετό καύσιμο στη Σλοβενία, οι αποθήκες είναι γεμάτες και δεν θα υπάρξει έλλειψη καυσίμων», δήλωσε το Σαββατοκύριακο ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Γκόλομπ.

Σύμφωνα με τα νέα μέτρα της κυβέρνησής του, οι περιορισμοί σε εθνικό επίπεδο θα επιβάλλονται από τα ίδια τα πρατήρια καυσίμων, με τους υπαλλήλους να υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι οι πελάτες δεν προμηθεύονται ποσότητα καυσίμων μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη.

Η κυβέρνηση ενθαρρύνει επίσης τους λιανοπωλητές καυσίμων να θεσπίσουν αυστηρότερα όρια για τους ξένους οδηγούς.

Η τιμή του λίτρου βενζίνης Euro-super 95 στην Αυστρία πλησιάζει τα 1,80 ευρώ (1,56 λίρες 2,09 δολάρια), ενώ το ντίζελ πλησιάζει τα 2,00 ευρώ. Στη Σλοβενία, η τιμή διατηρείται επί του παρόντος σε ανώτατο όριο 1,47 ευρώ και 1,53 ευρώ αντίστοιχα, αν και αναμένεται να αυξηθεί την Τρίτη.

Με πληροφορίες από BBC