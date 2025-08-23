Sky News: Ο ύποπτος για τις επιθέσεις στον Nord Stream είχε διασυνδέσεις με τις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας

Ο Ουκρανός που θεωρείται ύποπτος για τον συντονισμό των επιθέσεων στους αγωγούς Nord Stream είχε υπηρετήσει στις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας και στις ειδικές δυνάμεις του ουκρανικού στρατού, σύμφωνα με το Sky News.

Υπενθυμίζεται ότι 49χρονος άνδρας με το όνομα Serhii K συνελήφθη χθες στη βόρεια Ιταλία μετά από ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης γερμανικών εισαγγελέων. Δεν είναι γνωστό αν υπηρετούσε ακόμη την εποχή της επίθεσης στον αγωγό το 2022 και η κυβέρνηση της Ουκρανίας αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη στις εκρήξεις, σημειώνει το Sky News.

Σύμφωνα με πηγές που βρίσκονται κοντά στην υπόθεση, ο ύποπτος είχε βρεθεί σε ένα ξενοδοχείο-μπανγκαλόου τριών αστέρωνμε την ονομασία La Pescaccia στο San Clemente, στην επαρχία του Ρίμινι. Όταν οι ιταλικές αρχές εισέβαλαν στην κρεβατοκάμαρά του, εκείνος δεν προσπάθησε να αντισταθεί στη σύλληψη. Το μπανγκαλόου του στη συνέχεια ερευνήθηκε και οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου ανακρίθηκαν, αλλά δεν βρέθηκαν περαιτέρω στοιχεία ή όπλα, πρόσθεσαν οι πηγές σύμφωνα με το Sky News.

Ο ύποπτος έφτασε στις αρχές της εβδομάδας στην ιταλική ακτή της Αδριατικής και ο σκοπός του ταξιδιού του ήταν οι διακοπές και βρέθηκε μαζί με τα δύο παιδιά του και τη σύζυγό του. Τουλάχιστον ένα από τα τέσσερα άτομα της οικογένειάς του είχε ταξιδιωτικό εισιτήριο που εκδόθηκε στην Πολωνία. Ο Serhii πέρασε τα ιταλικά σύνορα με το αυτοκίνητό του με ουκρανική πινακίδα κυκλοφορίας την περασμένη Τρίτη.

Ταξίδευε με το διαβατήριό του και χρησιμοποίησε την πραγματική του ταυτότητα για να κάνει check-in στο ξενοδοχείο, προκαλώντας συναγερμό σε server της αστυνομίας, σύμφωνα με τις πηγές του πρακτορείου.

Μετά τη σύλληψη, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Ρίμινι και σήμερα έχει μεταφερθεί σε φυλακή της Μπολόνια, της πρωτεύουσας της περιφέρειας, εν αναμονή της απόφασης του εφετείου για την έκδοσή του.

Η αναπληρώτρια εισαγγελέας της Μπολόνια Licia Scagliarini έκανε δεκτά τα αιτήματα των γερμανικών δικαστικών αρχών για την παράδοση του υπόπτου, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News, ο άνδρας δήλωσε στο εφετείο ότι δεν συναινεί στην παράδοσή του στη Γερμανία. Αυτό θα μπορούσε να καθυστερήσει την έκδοση. Προς το παρόν, θα πρέπει να αποφασίσει ο δικαστής της Μπολόνια.

Στο μεταξύ, αρνήθηκε επίσης τις κατηγορίες και δήλωσε ότι βρισκόταν στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια του σαμποτάζ στους αγωγούς. Πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Ιταλία για οικογενειακούς λόγους.

Η επόμενη ακρόαση θα γίνει στις 3 Σεπτεμβρίου, ανέφερε το δικαστήριο. Εκείνη την ημερομηνία, το εφετείο θα αποφασίσει αν θα εκδοθεί στη Γερμανία ή όχι. Μέχρι τότε, θα παραμείνει στη φυλακή. Κατά την αποχώρησή του από το δικαστήριο σήμερα, εθεάθη να κάνει μια τυπική ουκρανική εθνικιστική χειρονομία στα μέσα ενημέρωσης έξω από το δικαστήριο.

Στη Γερμανία, θα βρεθεί αντιμέτωπος με κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό την πρόκληση έκρηξης, για σαμποτάζ και καταστροφή υποδομών. Οι Γερμανοί εισαγγελείς πιστεύουν ότι ήταν μέλος μιας ομάδας ατόμων που τοποθέτησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στους αγωγούς κοντά στο νησί Bornholm τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ο Serhii και οι συνεργοί του φέρονται να είχαν ξεκινήσει από το Ροστόκ στη βορειοανατολική ακτή της Γερμανίας με ιστιοπλοϊκό σκάφος για να πραγματοποιήσουν την επίθεση. Οι εκρήξεις προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε τρεις αγωγούς που μεταφέρουν φυσικό αέριο από τη Ρωσία στην Ευρώπη. Το συμβάν αυτό είχε αποτελέσει σημαντική κλιμάκωση της σύγκρουσης στην Ουκρανία και επιδείνωση της κρίσης ενεργειακού εφοδιασμού της ηπείρου. Σύμφωνα με έκθεση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που διέρρευσε το 2023, πίσω από την επίθεση βρισκόταν μια φιλοουκρανική ομάδα. Ωστόσο, καμία ομάδα δεν ανέλαβε ποτέ την ευθύνη.

Με πληροφορίες από Sky News