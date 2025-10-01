Σκωτία: Ξεχωριστές τουαλέτες στα σχολεία με βάση το βιολογικό φύλο - Η οδηγία για τους τρανς μαθητές

Η κυβέρνηση της Σκωτίας ανακοίνωσε ότι τα σχολεία πρέπει να διαθέτουν ξεχωριστές τουαλέτες για αγόρια και κορίτσια, με βάση το βιολογικό φύλο.

Ωστόσο, οι νέες οδηγίες που εκδόθηκαν από τους υπουργούς της κυβέρνησης διευκρινίζουν ότι τα σχολεία μπορούν επίσης να παρέχουν ουδέτερες ως προς το φύλο τουαλέτες για τρανς μαθητές.

Μέχρι τώρα, οι μαθητές είχαν ενημερωθεί ότι μπορούσαν να χρησιμοποιούν την τουαλέτα στην οποία αισθάνονταν πιο άνετα.

Οι επικαιροποιημένες οδηγίες ακολουθούν δύο σημαντικές δικαστικές αποφάσεις που αφορούν χώρους χωρισμένους ανά φύλο.

Τον Απρίλιο, δικαστής αποφάνθηκε ότι τα σχολεία στη Σκωτία οφείλουν να παρέχουν τουαλέτες χωριστές για κάθε φύλο, αφού ορισμένα διέθεταν αποκλειστικά ουδέτερες εγκαταστάσεις.

Η απόφαση αυτή εκδόθηκε μία εβδομάδα μετά την ομόφωνη κρίση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου ότι ο ορισμός της «γυναίκας» και του «φύλου» στον Νόμο περί Ισότητας του 2010 αναφέρεται σε «βιολογική γυναίκα και βιολογικό φύλο».

Στις νέες οδηγίες της Δευτέρας για τα σχολεία αναφέρεται ότι «πρέπει να υπάρχουν ξεχωριστές τουαλέτες για αγόρια και κορίτσια». Προστίθεται: «Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, οι εγκαταστάσεις πρέπει να παρέχονται με κριτήριο το βιολογικό φύλο».

Παράλληλα, τονίζεται ότι τα σχολεία θα πρέπει να «εξετάσουν» λύσεις για τρανς μαθητές, οι οποίες «μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρήση ουδέτερων εγκαταστάσεων».

Οι οδηγίες προειδοποιούν, επίσης, για τον κίνδυνο ακούσιας «αποκάλυψης» της ταυτότητας ενός νέου ως τρανς και καλούν τα σχολεία να στηρίζουν όσους «θέλουν να ζουν ως αγόρι, παρότι το βιολογικό τους φύλο είναι θηλυκό, ή θέλουν να ζουν ως κορίτσι, παρότι το βιολογικό τους φύλο είναι αρσενικό».

Σημειώνεται ότι η άρνηση αποδοχής αυτού μπορεί να έχει «αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία, τις σχέσεις και τη συμπεριφορά του νέου».

Στις οδηγίες αναφέρεται ακόμη: «Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι είναι αναγκαίο να γίνουν πρακτικές ρυθμίσεις, όπως να δίνεται η δυνατότητα στους νέους να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις εκτός των συνηθισμένων διαλειμμάτων ή να διατίθενται συγκεκριμένοι χώροι, ανάλογα με τις δραστηριότητες του μαθητή μέσα στο σχολείο, ώστε να μειωθεί η έκθεσή του όταν μετακινείται στο κτίριο για πρόσβαση σε τουαλέτες ή αποδυτήρια».

Και καταλήγει: «Ανάλογα με τις ιδιαίτερες περιστάσεις κάθε μαθητή, τα σχολεία ενδέχεται να χρειαστεί να ζητήσουν νομικές συμβουλές για οποιαδήποτε προσέγγιση ή σχέδιο δράσης».

