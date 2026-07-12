Σκωτία: Σκύλος διασώθηκε σε βουνό έπειτα από πιθανή δηλητηρίαση από κάνναβη

Ένας σκύλος διασώθηκε από το Μπεν Νέβις, στη Σκωτία, αφού υπήρξε υποψία ότι αρρώστησε επειδή έφαγε κάνναβη που είχε πεταχθεί.

Η Κριστίνα Μπλούμε, εκπαιδεύτρια σκύλων από το Έσερ του Σάρεϊ, βρισκόταν στα μισά της διαδρομής προς την κορυφή του ψηλότερου βουνού του Ηνωμένου Βασιλείου, όταν το μαύρο λαμπραντόρ της, ο Τόκιο, κατέρρευσε στο μονοπάτι.

Η Ομάδα Διάσωσης Βουνού του Λοχάμπερ έσπευσε να τους βοηθήσει και μετέφερε την Τόκιο με φορείο από την κορυφή των 1.345 μέτρων σε έναν τοπικό κτηνίατρο.

Η Μπλούμε δήλωσε ότι η «Τόκιο» ανάρρωσε πλήρως μετά το περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Σκωτία το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ανέφερε ότι οι κτηνίατροι πιστεύουν ότι κατάπιε κάνναβη που είχε πεταχθεί στο μονοπάτι.

Η διάσωση της Τόκιο στη Σκωτία

Η εκπαιδεύτρια σκύλων δήλωσε: «Πραγματικά νόμιζα ότι θα την χάσω», αφού η Τόκιο δεν μπορούσε να κουνήσει τα πόδια της και άρχισε να χάνει και να ανακτά τις αισθήσεις της.

Η Μπλούμε ανέφερε ότι η Τόκιο παρέμεινε αναίσθητη κατά το μεγαλύτερο μέρος της κατάβασης από το βουνό και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στους διασώστες που την έφεραν σε ασφαλές μέρος.

Είπε: «Χωρίς την απίστευτη Ομάδα Διάσωσης Βουνού του Λοχάμπερ, δεν θα υπήρχε καμία πιθανότητα να την κατεβάσω με ασφάλεια από το βουνό. Ήταν αδύνατο να μεταφέρω μόνη μου ένα λαμπραντόρ 25 κιλών κατά τη διάρκεια της κατάβασης από το Μπεν Νέβις. Η καλοσύνη, ο επαγγελματισμός και η ψύχραιμη υποστήριξή τους σήμαιναν τα πάντα κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο τρομακτικές ημέρες που έχω βιώσει ποτέ».

Η Μπλούμε δήλωσε ότι αισθάνθηκε «απίστευτα τυχερή» που η Τόκιο επέζησε και ευχαρίστησε το συνεργείο διάσωσης και την κτηνιατρική ομάδα για τη «την αφοσίωσή» τους.

«Ήσασταν εκεί όταν σας χρειαζόμασταν περισσότερο», πρόσθεσε.

«Μια μικρή υπενθύμιση προς τους άλλους ιδιοκτήτες σκύλων: παρακαλώ να έχετε υπόψη σας ότι τα απορριφθέντα φάρμακα και άλλες τοξικές ουσίες μπορεί μερικές φορές να βρεθούν ακόμη και στα πιο όμορφα μέρη της φύσης. Ήταν κάτι που δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι θα αντιμετωπίζαμε».

Η Ομάδα Διάσωσης Βουνού του Λοχάμπερ δήλωσε ότι είναι ευχαριστημένη που η Τόκιο ανάρρωσε πλήρως και εξήρε την τοπική κτηνιατρική ομάδα στο Fort William.

Με πληροφορίες από BBC

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