Σκωτία: «Προκαλεί χάος» - Παπαγάλος «κατηγορείται» για ζημιές σε αυτοκίνητα

Ένας παπαγάλος κατηγορείται ότι προκάλεσε ζημιές αξίας εκατοντάδων λιρών σε αυτοκίνητα σε προάστιο του Ινβερνές, στη Σκωτία.

Το πτηνό έχει παρατηρηθεί να πετάει στην περιοχή Λοχάρντιλ της πόλης από τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους.

Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι το βλέπουν συχνά να τσιμπάει τα στεγανοποιητικά των παραθύρων και τους υαλοκαθαριστήρες, ξεσκίζοντας τεράστια κομμάτια από το καουτσούκ.

«Το «παπαγαλάκι» δεν είναι καλή λέξη εδώ στο Ινβερνές», είπε η κάτοικος της περιοχής Κάθλιν ΜακΚίνον. «Αυτό το μικρό πλάσμα προκαλεί χάος στα αυτοκίνητα εδώ γύρω».

Όπως ανέφερε στο πρόγραμμα Out of Doors του BBC Radio Scotland: «Δεν έχω δει ποτέ το πτηνό – έχω δει μόνο τη ζημιά που προκαλεί».

Ζημιές φέρεται να έχει προκαλέσει παπαγάλος στη Σκωτία

Μερικοί από τους γείτονές της καλύπτουν τα αυτοκίνητά τους με μουσαμά για να τα προστατεύσουν από τον παπαγάλο. Φημολογείται ότι ένας από αυτούς ξόδεψε 800 λίρες για επισκευές.

Μια άλλη κάτοικος, η Κρισάν Ρόμπερτσον, είπε ότι το πτηνό είχε παρατηρηθεί στον δρόμο τους νωρίτερα φέτος.

«Και φυσικά, όλοι το βρήκαμε πολύ χαριτωμένο, μέχρι που είδαμε τη ζημιά που προκαλούσε στα αυτοκίνητα», πρόσθεσε.

«Έχει προκαλέσει μεγάλη ζημιά στα αυτοκίνητα σε όλο το μήκος του δρόμου και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι’ αυτό».

Εκτιμά ότι το παπαγαλάκι έχει προκαλέσει ζημιές αξίας χιλιάδων λιρών κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο δρόμο.

Φωτ.: BBC

«Μερικές φορές το βλέπουμε, άλλες φορές όχι», είπε.

«Μερικές φορές φεύγει, μπορεί να λείψει για μερικές εβδομάδες, και σκεφτόμαστε, "ω, δεν θα το ξαναδούμε", αλλά μετά κάποιος βγαίνει έξω την επόμενη μέρα και ακούς μια κραυγή "επέστρεψε πάλι!"».

Η Κρισάν είπε ότι είχαν επικοινωνήσει με την RSPB Scotland, την Scottish SPCA και τη NatureScot σχετικά με το θέμα, αλλά δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν.

«Δοκιμάζουμε τα πάντα, αλλά το πτηνό είναι ακόμα εδώ», είπε.

«Δεν ξέρω τι θα κάνουμε – κάποιες μέρες το βλέπουμε με χιούμορ και άλλες μέρες κλαίμε».

Αδιέξοδο στην αντιμετώπιση του προβλήματος

Ένας εκπρόσωπος του Συμβουλίου των Χάιλαντς δήλωσε ότι η ομάδα περιβαλλοντικής υγιεινής του δεν θα αναμιχθεί «καθώς πρόκειται για άγρια πτηνά».

Η NatureScot ανέφερε ότι δεν είναι γνωστό γιατί οι παπαγάλοι, καθώς και άλλα πτηνά, τρώνε ή καταστρέφουν τους υαλοκαθαριστήρες.

Ένας εκπρόσωπος δήλωσε: «Οι ειδικοί στην άγρια φύση έχουν προτείνει τρεις κύριες θεωρίες για αυτή την καταστροφική συμπεριφορά: υπερασπίζονται την επικράτειά τους ενάντια στη δική τους αντανάκλαση, επιθυμούν συγκεκριμένα λίπη ή μέταλλα που περιέχονται στο καουτσούκ, ή απλά εξερευνούν και παίζουν από πλήξη».

Πρόσθεσε: «Εάν τα πουλιά προκαλούν ζημιά στο αυτοκίνητό σας, υπάρχουν τρόποι να το προστατεύσετε. Καλύψτε το αυτοκίνητο ή το παρμπρίζ, εμποδίστε την αντανάκλαση κρύβοντας το κάτω μέρος του παρμπρίζ και απομακρύνετε την πρόσβαση στις λεπίδες των υαλοκαθαριστήρων τυλίγοντάς τις ή διπλώνοντας προς τα πίσω τους βραχίονες των υαλοκαθαριστήρων».

Ζητήθηκε η άποψη της RSPB Scotland και της Scottish SPCA.

Με πληροφορίες από BBC